Борнмут - Астон Вилла (28.10.2026) | Кубок Английской лиги 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Борнмут и Астон Вилла. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Тони Харрингтон. Игра прошла на стадионе «Виталити Стэдиум» в городе Борнмут.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Борнмут (схема 4-1-4-1): Микеле Ди Грегорио, Хуанлу Санчес, Бафоде Диаките, Антониу Силва, Хулио Солер, Льюис Кук, Бен Доук, Маркус Тавернье, Райан Кристи, Амин Адли, Альваро Родригес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Астон Вилла на сегодняшнюю встречу: Марко Бизот, Ламар Богард, Тейлор Харвуд-Беллис, Тайрон Мингз, Иан Матсен, Жоау Гомес, Леон Горецка, Ибраим Мбайе, Эмилиано Буэндия, Джордж Хеммингс, Брайан Маджо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 7-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Адли. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 12-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эмилиано Буэндия (Астон Вилла).

На 16-й минуте в карточку арбитра попал Хуанлу Санчес (Борнмут).

На 25-й минуте предупреждение получил Бен Доук (Борнмут).

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Брайан Маджо (Астон Вилла).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Борнмут поле покинул Маркус Тавернье, а вместо него вышел Джастин Клюйверт.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Адли на поле появился Раян (Борнмут).

На 51-й минуте поединка команда Борнмут сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Льюис Кук. Счет стал 2:0.

На 54-й минуте предупреждение получил Жоау Гомес (Астон Вилла).

На 58-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Джордж Хеммингс, а вместо него вышел Алехандро Гарначо.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ибраим Мбайе на поле появился Алиссон Эдвард Франко да Роша (Астон Вилла).

На 63-й минуте в составе Борнмут поле покинул Бен Доук, а вместо него вышел Дэвид Брукс.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Райан Кристи на поле появился Тайлер Адамс (Борнмут).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Льюис Кук (Борнмут).

На 69-й минуте поединка команда Борнмут сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Альваро Родригес. Счет стал 3:0.

На 70-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Эмилиано Буэндия, а вместо него вышел Росс Баркли.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Леон Горецка на поле появился Джон Макгинн (Астон Вилла).

На 75-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Брайан Маджо, а вместо него вышел Тэмми Абрахам.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альваро Родригес на поле появился Эли Жуниор Крупи (Борнмут).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Борнмут и Астон Вилла завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Борнмут.

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