Дженоа - Ювентус (28.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Дженоа и Ювентус. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэле Довери. Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Дженоа (схема 3-4-2-1): Джастин Бейлов, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Кингсли Эхизибу, Мортен Френдруп, Александро Аморим, Микаэль Эллертссон, Томмазо Бальданци, Витинья, Милутин Осмаич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ювентус на сегодняшнюю встречу: Гульельмо Викарио, Федерико Гатти, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Пьер Калулу, Дуглас Луис, Пап Матар Сарр, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни, Керим Алайбегович, Рандаль Коло-Муани.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Дженоа открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кингсли Эхизибу. Счет стал 1:0.

На 28-й минуте поединка команда Дженоа сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Томмазо Бальданци. Счет стал 2:0.

На 41-й минуте в составе Дженоа последовала вынужденная замена: Микаэль Эллертссон уступил место Марио Митай.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Керим Алайбегович на поле появился Эдон Жегрова (Ювентус).

На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Федерико Гатти, а вместо него вышел Ник Вольтемаде.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пап Матар Сарр на поле появился Жереми Бога (Ювентус).

На 59-й минуте в составе Ювентус поле покинул Андреа Камбьязо, а вместо него вышел Хуан Кабаль.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томмазо Бальданци на поле появился Жуниор Мессиас (Дженоа).

На 69-й минуте в составе Дженоа поле покинул Кингсли Эхизибу, а вместо него вышел Франц-Итан Мейхтри.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 70-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эдон Жегрова (Ювентус).

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуглас Луис на поле появился Тён Копмейнерс (Ювентус).

На 82-й минуте в составе Дженоа поле покинул Милутин Осмаич, а вместо него вышел Лоренцо Коломбо.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александро Аморим на поле появился Сэмюэль Виафе (Дженоа).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Дженоа и Ювентус завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Дженоа.

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