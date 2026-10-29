Монца - Наполи (28.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Монца и ССК Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джованни Айрольди. Игра прошла на стадионе «Стадион «Ю-Пауэр»» в городе Монца.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Монца (схема 3-4-2-1): Ноэль Тёрнквист, Самуэле Биринделли, Саба Гогличидзе, Лоренцо Луккези, Адам Бакуне, Манга Фо Ондоа, Леонардо Коломбо, Рикарду Мангаш, Сирил Нгонге, Джей Робинсон, Густаво Варела.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ССК Наполи на сегодняшнюю встречу: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Рафа Марин, Матиас Оливера, Франк Ангисса, Станислав Лоботка, Скотт Мактоминей, Маттео Политано, Расмус Хёйлунн, Ноа Ланг.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ivan Jurić (Монца).

На 8-й минуте в карточку арбитра попал Саба Гогличидзе (Монца).

На 10-й минуте матча команда ССК Наполи открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Расмус Хёйлунн. Счет стал 0:1.

На 17-й минуте в составе ССК Наполи последовала вынужденная замена: Станислав Лоботка уступил место Билли Гилмор.

На 43-й минуте поединка команда Монца сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Густаво Варела. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Саба Гогличидзе на поле появился Андреа Карбони (Монца).

На 46-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Амир Ррахмани, а вместо него вышел Лука Мариануччи.

На 48-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Маттео Политано. Счет стал 1:2.

На 52-й минуте предупреждение получил Манга Фо Ондоа (Монца).

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сирил Нгонге на поле появился Андреа Колпани (Монца).

На 60-й минуте в составе Монца поле покинул Манга Фо Ондоа, а вместо него вышел Эбенезер Акинсанмиро.

На 62-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Рафа Марин. Счет стал 1:3.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франк Ангисса на поле появился Кевин Де Брёйне (ССК Наполи).

На 63-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Маттео Политано, а вместо него вышел Антонио Вергара.

На 67-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Кевин Де Брёйне. Счет стал 1:4.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джей Робинсон на поле появился Эксекиэль Себальос (Монца).

На 74-й минуте в составе Монца поле покинул Лоренцо Луккези, а вместо него вышел Валентин Антов.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Хёйлунн на поле появился Лоренцо Лукка (ССК Наполи).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Леонардо Коломбо (Монца).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Монца и ССК Наполи завершился с итоговым счетом 1:4 в пользу команды ССК Наполи.

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