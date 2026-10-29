Фулхэм - Кристал Пэлас (28.10.2026) | Кубок Английской лиги 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фулхэм и Кристал Пэлас. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Саймон Хупер. Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фулхэм (схема 4-2-3-1): Бенжамен Лекомт, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бэсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге, Уго Ларссон, Оскар Бобб, Алекс Ивоби, Сесар Паласиос, Родриго Мунис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кристал Пэлас на сегодняшнюю встречу: Дин Хендерсон, Джефферсон Лерма, Крис Ричардс, Онест Аханор, Оскар Мингеса, Уилл Хьюз, Шейк Дукуре, Бен Чилуэлл, Дарио Осорио, Эван Гессанд, Эдди Нкетия.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 19-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сандер Берге (Фулхэм).

На 37-й минуте матча команда Кристал Пэлас открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эдди Нкетия. Счет стал 0:1.

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Фулхэм поле покинул Сесар Паласиос, а вместо него вышел Джошуа Кинг.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Ларссон на поле появился Том Кэрни (Фулхэм).

На 58-й минуте в составе Фулхэм поле покинул Кенни Тете, а вместо него вышел Тимоти Кастань.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бен Чилуэлл на поле появился Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас).

На 61-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Шейк Дукуре, а вместо него вышел Адам Уортон.

На 63-й минуте предупреждение получил Эван Гессанд (Кристал Пэлас).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдди Нкетия на поле появился Дуайт Макнил (Кристал Пэлас).

На 72-й минуте в составе Фулхэм поле покинул Алекс Ивоби, а вместо него вышел Гонсало Гарсия.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дарио Осорио на поле появился Йереми Пино (Кристал Пэлас).

На 77-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Эван Гессанд, а вместо него вышел Даити Камада.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Бобб на поле появился Кевин (Фулхэм).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фулхэм и Кристал Пэлас завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Кристал Пэлас.

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