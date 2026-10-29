Ливерпуль - Челси (28.10.2026) | Кубок Английской лиги 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ливерпуль ФК и Челси. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даррен Англия. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ливерпуль ФК (схема 4-2-3-1): Георгий Мамардашвили, Джо Гомес, Рональд Араухо, Вирджил ван Дейк, Костас Цимикас, Райан Гравенберх, Трей Ньони, Льюис Кумас, Джеймс Макконнелл, Рио Нгумоха, Коди Гакпо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Челси на сегодняшнюю встречу: Майк Пендерс, Джош Ачемпонг, Максанс Лакруа, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Мойсес Кайседо, Ромео Лавия, Джордан Хендерсон, Педру Нету, Дэнни Уэлбек, Морган Роджерс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 11-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Льюис Кумас (Ливерпуль ФК).

На 21-й минуте в карточку арбитра попал Джеймс Макконнелл (Ливерпуль ФК).

На 40-й минуте матча команда Челси открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Морган Роджерс с пенальти. Счет стал 0:1.

На 43-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Коди Гакпо. Счет стал 1:1.

На 45+1-й минуте в составе Челси последовала вынужденная замена: Максанс Лакруа уступил место Ливай Колвилл.

На 50-й минуте предупреждение получил Джош Ачемпонг (Челси).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Льюис Кумас на поле появился Брэдли Баркола (Ливерпуль ФК).

На 59-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Джеймс Макконнелл, а вместо него вышел Флориан Вирц.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дэнни Уэлбек на поле появился Эммануэль Эмега (Челси).

На 68-й минуте в составе Челси поле покинул Мало Гюсто, а вместо него вышел Марко Палестра.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мойсес Кайседо на поле появился Валентин Барко (Челси).

На 72-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Вирджил ван Дейк, а вместо него вышел Жереми Жаке.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Ромео Лавия (Челси).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трей Ньони на поле появился Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль ФК).

На 82-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Рио Нгумоха, а вместо него вышел Александер Исак.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ливерпуль ФК и Челси завершился с итоговым счетом 7:6 в пользу команды Ливерпуль ФК.

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