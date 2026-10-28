Парма - Удинезе (28.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Парма и Удинезе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в городе Парма.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Парма (схема 3-4-2-1): Джованни Даффара, Энрико Дельпрато, Мариано Троило, Доминик Дробнич, Саша Бричги, Венсан Сьерро, Мандела Кейта, Франко Карбони, Адриан Бернабе, Эль-Билаль Туре, Давид Ромеро.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Удинезе на сегодняшнюю встречу: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабаселе, Маттео Пальма, Николо Бертола, Йеспер Карлстрём, Георгий Чакветадзе, Ассан Камара, Николо Дзаньоло, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис.
Хроника матча
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Alberto Gilardino (Парма).
На 45+1-й минуте в карточку арбитра попал Йеспер Карлстрём (Удинезе).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 60-й минуте в составе Парма поле покинул Давид Ромеро, а вместо него вышел Матия Фриган.
На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франко Карбони на поле появился Эмануэле Валери (Парма).
На 63-й минуте в составе Удинезе поле покинул Николо Бертола, а вместо него вышел Мергим Войвода.
На 69-й минуте Адриан Бернабе (Парма) не сумел реализовать пенальти.
На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ассан Камара на поле появился Энцо Эбосс (Удинезе).
На 71-й минуте в составе Удинезе поле покинул Йеспер Карлстрём, а вместо него вышел Якуб Пётровский.
На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Бернабе на поле появился Джованни Фаббиан (Парма).
На 74-й минуте в составе Парма поле покинул Эль-Билаль Туре, а вместо него вышел Симоне Лонтани.
На 81-й минуте предупреждение получил Николо Дзаньоло (Удинезе).
На 81-й минуте в карточку арбитра попал Симоне Лонтани (Парма).
На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Чакветадзе на поле появился Леннон Миллер (Удинезе).
На 84-й минуте в составе Удинезе поле покинул Николо Дзаньоло, а вместо него вышел Унаи Гомес.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Саша Бричги на поле появился Понтус Альмквист (Парма).
Итог встречи
На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Парма и Удинезе завершился вничью со счетом 0:0.
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