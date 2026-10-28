Венеция - Интер (28.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Венеция и Интер. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Лука Пайретто. Игра прошла на стадионе «Стадио Пьерлуиджи Пенцо» в городе Венеция.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Венеция (схема 3-5-2): Филип Станкович, Редуан Халал, Матиас Морено, Жуан Жезус, Антуан Эно, Кике Перес, Симон Зом, Тори Йоханн Хельгасон, Паскуале Маццокки, Акор Адамс, Лион Лаубербах.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Интер на сегодняшнюю встречу: Иван Проведель, Янн Биссек, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Анди Диуф, Петар Сучич, Александр Станкович, Петр Зелиньский, Федерико Димарко, Анж-Йоан Бонни, Маркус Тюрам.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Алессандро Бастони (Интер).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Интер поле покинул Александр Станкович, а вместо него вышел Хакан Чалханоглу.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петар Сучич на поле появился Николо Барелла (Интер).

На 46-й минуте в составе Интер поле покинул Янн Биссек, а вместо него вышел Мануэль Аканджи.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Николо Барелла (Интер).

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кике Перес на поле появился Джанлука Бузио (Венеция).

На 65-й минуте в составе Интер поле покинул Анж-Йоан Бонни, а вместо него вышел Франческо Пио Эспозито.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тори Йоханн Хельгасон на поле появился Тома Башич (Венеция).

На 68-й минуте в составе Венеция поле покинул Лион Лаубербах, а вместо него вышел Джон Йебоа.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Паскуале Маццокки на поле появился Риджесиано Хапс (Венеция).

На 79-й минуте матча команда Интер открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Матиас Морено. Счет стал 0:1.

На 82-й минуте поединка команда Интер сумела удвоить преимущество. К этому привел автогол в исполнении Редуан Халал. Счет стал 0:2.

На 86-й минуте в составе Интер поле покинул Маркус Тюрам, а вместо него вышел Джед Спенс.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Венеция и Интер завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Интер.

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