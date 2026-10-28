Милан - Болонья (28.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Милан и Болонья. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хуан Лука Сакки. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Милан (схема 4-2-3-1): Майк Меньян, Фикайо Томори, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Первис Эступиньян, Юнус Муса, Ардон Яшари, Омари Хатчинсон, Альфаджо Сиссе, Давиде Бартезаги, Гонсалу Рамуш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Болонья на сегодняшнюю встречу: Лукаш Скорупски, Маттео Дармиан, Николо Казале, Артур Теат, Надир Зортеа, Льюис Фергюсон, Томмазо Побега, Рахим Аль-Хассан, Федерико Бернардески, Сэмюэл Мбангула, Йенс Одгор.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Болонья открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сэмюэл Мбангула. Счет стал 0:1.

На 14-й минуте поединка команда Милан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Альфаджо Сиссе. Счет стал 1:1.

На 27-й минуте поединка команда Милан сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Альфаджо Сиссе. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Милан поле покинул Фикайо Томори, а вместо него вышел Лука Модрич.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Первис Эступиньян на поле появился Санхун Диавара (Милан).

На 58-й минуте в составе Милан поле покинул Омари Хатчинсон, а вместо него вышел Кристиан Пулишич.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Дармиан на поле появился Мартин Витик (Болонья).

На 59-й минуте в составе Болонья поле покинул Рахим Аль-Хассан, а вместо него вышел Хуан Миранда.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Федерико Бернардески на поле появился Николо Камбьяги (Болонья).

На 60-й минуте поединка команда Болонья сумела сравнять счет. К этому привел автогол в исполнении Давиде Бартезаги. Счет стал 2:2.

На 62-й минуте поединка команда Болонья сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Сэмюэл Мбангула. Счет стал 2:3.

На 63-й минуте в составе Милан поле покинул Давиде Бартезаги, а вместо него вышел Франческо Камарда.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Теат на поле появился Торбьерн Хеггем (Болонья).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 76-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Томмазо Побега (Болонья).

На 79-й минуте в составе Болонья поле покинул Николо Казале, а вместо него вышел Эйвинд Хелланн.

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Торбьерн Хеггем (Болонья).

На 86-й минуте поединка команда Болонья сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Сэмюэл Мбангула. Счет стал 2:4.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Рамуш на поле появился Кристиан Комотто (Милан).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Милан и Болонья завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Болонья.

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