Байер - Марсель (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Байер 04 и Олимпик Марсель. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Орель Гринфельд. Игра прошла на стадионе «БайАрена» в городе Леверкузен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Байер 04 (схема 4-2-3-1): Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Факундо Медина, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Роберт Андрих, Лукас Васкес, Ибрагим Маза, Йонас Хофманн, Патрик Шик.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Марсель на сегодняшнюю встречу: Джеффри де Ланге, Кельян Безахаф, Си Джей Иган-Райли, Найеф Агерд, Улиссес Гарсия, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Тимоти Веа, Жоффре Кондогбья, Имад Абделли, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 6-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мигель Гутьеррес (Байер 04).

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Игор Пайшао (Олимпик Марсель).

На 54-й минуте предупреждение получил Улиссес Гарсия (Олимпик Марсель).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 68-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Лукас Васкес, а вместо него вышел Афонсу Морейра.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роберт Андрих на поле появился Эсекьель Фернандес (Байер 04).

На 71-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Игор Пайшао, а вместо него вышел Таджидин Ммади.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоффре Кондогбья на поле появился Точукву Ннади (Олимпик Марсель).

На 77-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Гуири. Счет стал 0:1.

На 79-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Ибрагим Маза, а вместо него вышел Малик Тиллман.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йонас Хофманн на поле появился Монтрелл Калбрет (Байер 04).

На 84-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Улиссес Гарсия, а вместо него вышел Алекси Кум.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Гуири на поле появился Ниль Мопе (Олимпик Марсель).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Точукву Ннади (Олимпик Марсель).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Байер 04 и Олимпик Марсель завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Олимпик Марсель.

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