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Черноморец - Харьков 10 октября обзор матча

Дата публикации: 10-10-2026
Черноморец
Черноморец
1 : 2
Харьков
Харьков
События матча Черноморец (Одесса) - ФК «Харьков»
17'
Джерри ЙокаПрямое удаление
24'
Карлос Парако (0 - 1)
47'
Рамик Гаджиев
57'
Батон Заберджа (0 - 2)
61'
Кирилл Попов (1 - 2)
63'
Александр Яцык / Батон Заберджа
76'
Владислав Герич / Даниил Алефиренко
76'
Алексей Гусев / Владислав Клименко
84'
Себастьян Кастильо / Карлос Парако
85'
Эрмир Рашица / Питер Итодо
85'
Андрей Хома / Мухаммед Джоб
90'
Александр Яцык
Составы команд
Черноморец
Одесса
Металлист 1925
Харьков
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
24ГамбиязщМозес Джарджу
74УкраиназщМарьян Фарина
21УкраинапзВладислав Клименко
76'
27УкраинапзОлег Пушкарёв
30ГамбияпзМухаммед Джобе
85'
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
11УкраинапзКирилл Попов
70КонгонпДжерри Йока
7УкраинанпДаниил Алефиренко
76'
23УкраиназщАлексей Гусев
76'
77УкраинанпВладислав Герич
76'
9УкраинаAndriy Khoma
85'
1УкраинаврГеоргий Ермаков
27УкраиназщИлья Крупский
13УкраиназщВладимир Салюк
31УкраиназщАртём Шабанов
29УкраиназщАртём Смоляков
18УкраиназщЕвгений Павлюк
5УкраинапзИван Калюжный
14УкраинанпРамик Гаджиев
90+4'
10ВенесуэланпКарлос Парако
84'
98НигериянпПитер Итодо
84'
7КосовонпБатон Забергя
63'
8УкраинапзАлександр Яцык
63'
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
84'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
84'
9УкраинанпДенис Антюх
90+4'
Запасные
35УкраинаврМаксим Коваль
4УкраиназщMahomed Kratov
60УкраиназщМаксим Мельниченко
8УкраинапзДмитрий Клёц
10УкраинапзАртур Авагимян
16УкраинаNazar Bayda
20УкраинаNikita Stepovyi
52УкраинаStanislav Yarmola
23УкраинаврЯрослав Проценко
30УкраинаврДаниил Варакута
24УкраиназщАлександр Мартынюк
37УкраиназщВалерий Дубко
16КолумбияпзNicolas Arevalo
25УкраинапзИгорь Когут
70Ivan Bagriy
Главные тренеры
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
Голы
Карлос Парако
0:1
24'
Батон Забергя
Иван Калюжный
0:2
57'
Кирилл Попов
Мухаммед Джобе
1:2
61'
Наказания
Джерри Йока
17'
Рамик Гаджиев
47'
Александр Яцык
90'
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