Черноморец - Харьков 10 октября обзор матча
Дата публикации: 10-10-2026
Черноморец
1 : 2
Харьков
События матча Черноморец (Одесса) - ФК «Харьков»
17'
Джерри ЙокаПрямое удаление
24'
⚽
Карлос Парако (0 - 1)
47'
Рамик Гаджиев
57'
⚽
Батон Заберджа (0 - 2)
61'
⚽
Кирилл Попов (1 - 2)
63'
⇄
Александр Яцык / Батон Заберджа
76'
⇄
Владислав Герич / Даниил Алефиренко
76'
⇄
Алексей Гусев / Владислав Клименко
84'
⇄
Себастьян Кастильо / Карлос Парако
85'
⇄
Эрмир Рашица / Питер Итодо
85'
⇄
Андрей Хома / Мухаммед Джоб
90'
Александр Яцык
Составы команд
Черноморец
Одесса
Металлист 1925
Харьков
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|21
|пз
|Владислав Клименко
76'
|27
|пз
|Олег Пушкарёв
|30
|пз
|Мухаммед Джобе
85'
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
|11
|пз
|Кирилл Попов
|70
|нп
|Джерри Йока
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
76'
|23
|зщ
|Алексей Гусев
76'
|77
|нп
|Владислав Герич
76'
|9
|Andriy Khoma
85'
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|27
|зщ
|Илья Крупский
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|5
|пз
|Иван Калюжный
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
90+4'
|10
|нп
|Карлос Парако
84'
|98
|нп
|Питер Итодо
84'
|7
|нп
|Батон Забергя
63'
|8
|пз
|Александр Яцык
63'
|11
|пз
|Sebastian Castillo
84'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
84'
|9
|нп
|Денис Антюх
90+4'
Запасные
|35
|вр
|Максим Коваль
|4
|зщ
|Mahomed Kratov
|60
|зщ
|Максим Мельниченко
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
|10
|пз
|Артур Авагимян
|16
|Nazar Bayda
|20
|Nikita Stepovyi
|52
|Stanislav Yarmola
|23
|вр
|Ярослав Проценко
|30
|вр
|Даниил Варакута
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|16
|пз
|Nicolas Arevalo
|25
|пз
|Игорь Когут
|70
|Ivan Bagriy
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
Голы
Карлос Парако
0:1
24'
Батон Забергя
Иван Калюжный
0:2
57'
Кирилл Попов
Мухаммед Джобе
1:2
61'
Наказания
Джерри Йока
17'
Рамик Гаджиев
47'
Александр Яцык
90'
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