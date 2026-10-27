Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 Шахтёр 3 : 0 Динамо Киев События матча Шахтёр (Донецк) - Динамо (Киев) 15' Педриньо 17' Валерий Бондарь 30' Тарас Михавко Прямое удаление 34' Олег Очеретько 36' ⇄ Алиу Тиаре / Назар Волошин 38' Марлон 43' ⚽ Глейкер Мендоса (1 - 0) 73' ⚽ Исаке (2 - 0) 87' ⚽ Алиссон Сантана (3 - 0) Составы команд Шахтёр Динамо К Киев 31 вр Дмитрий Ризнык 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 17 зщ Винисиус Аугусто 30 пз Алисон 6 пз Марлон Гомес 77 пз Глейкер Мендоса 29 пз Егор Назарина 27 пз Олег Очеретько 9 нп Кауан Элиас 1 вр Георгий Бущан 44 зщ Владислав Дубинчак 94 зщ Томаш Кендзёра 32 зщ Тарас Михавко 5 зщ Алексей Сыч 6 пз Владимир Бражко 91 пз Николай Михайленко 10 пз Николай Шапаренко 9 пз Назар Волошин 36' 16 нп Шола Огундана 11 нп Матвей Пономаренко 66 зщ Алиу Тьяре 36' Запасные 23 вр Кирилл Фесюн 16 зщ Ираклий Азаров 18 зщ Алаа Грам 20 зщ Александр Караваев 14 пз Исаке 8 пз Дмитрий Крыськив 11 пз Невертон 24 пз Виктор Цуканов 49 нп Лука Мейреллес 37 нп Лукас Феррейра 68 нп Проспер Оба 2 нп Лассина Траоре 35 вр Руслан Нещерет 40 зщ Кристиан Беловар 18 зщ Александр Тымчик 39 пз Эдуардо Герреро 21 пз Джастин Лонвейк 8 пз Александр Пихаленок 15 пз Валентин Рубчинский 7 пз Андрей Ярмоленко 22 нп Владислав Кабаев 99 нп Пьер Мунгенге 42 Keasse Bah Главные тренеры Арда Туран Игорь Владимирович Костюк Голы Глейкер Мендоса 1:0 43' Исаке 2:0 73' Алисон 3:0 87' Наказания Педро Энрике Азеведо Перейра 15' Валерий Бондарь 17' Тарас Михавко 30' Олег Очеретько 34' Марлон Гомес 38'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Динамо Киев, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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