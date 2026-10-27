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Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
Шахтёр
Шахтёр
3 : 0
Динамо Киев
Динамо Киев
События матча Шахтёр (Донецк) - Динамо (Киев)
15'
Педриньо
17'
Валерий Бондарь
30'
Тарас МихавкоПрямое удаление
34'
Олег Очеретько
36'
Алиу Тиаре / Назар Волошин
38'
Марлон
43'
Глейкер Мендоса (1 - 0)
73'
Исаке (2 - 0)
87'
Алиссон Сантана (3 - 0)
Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
31УкраинаврДмитрий Ризнык
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
17БразилиязщВинисиус Аугусто
30Бразилияпз Алисон
6БразилияпзМарлон Гомес
77ВенесуэлапзГлейкер Мендоса
29УкраинапзЕгор Назарина
27УкраинапзОлег Очеретько
9БразилиянпКауан Элиас
1УкраинаврГеоргий Бущан
44УкраиназщВладислав Дубинчак
94ПольшазщТомаш Кендзёра
32УкраиназщТарас Михавко
5УкраиназщАлексей Сыч
6УкраинапзВладимир Бражко
91УкраинапзНиколай Михайленко
10УкраинапзНиколай Шапаренко
9УкраинапзНазар Волошин
36'
16НигериянпШола Огундана
11УкраинанпМатвей Пономаренко
66СенегалзщАлиу Тьяре
36'
Запасные
23УкраинаврКирилл Фесюн
16ГрузиязщИраклий Азаров
18ТунисзщАлаа Грам
20УкраиназщАлександр Караваев
14пз Исаке
8УкраинапзДмитрий Крыськив
11Бразилияпз Невертон
24УкраинапзВиктор Цуканов
49БразилиянпЛука Мейреллес
37БразилиянпЛукас Феррейра
68НигериянпПроспер Оба
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
35УкраинаврРуслан Нещерет
40УкраиназщКристиан Беловар
18УкраиназщАлександр Тымчик
39ПанамапзЭдуардо Герреро
21СуринампзДжастин Лонвейк
8УкраинапзАлександр Пихаленок
15УкраинапзВалентин Рубчинский
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
22УкраинанпВладислав Кабаев
99ФранциянпПьер Мунгенге
42Кот-д&#039;ИвуарKeasse Bah
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
Голы
Глейкер Мендоса
1:0
43'
Исаке
2:0
73'
Алисон
3:0
87'
Наказания
Педро Энрике Азеведо Перейра
15'
Валерий Бондарь
17'
Тарас Михавко
30'
Олег Очеретько
34'
Марлон Гомес
38'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Динамо Киев, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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