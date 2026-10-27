Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
Шахтёр
3 : 0
Динамо Киев
События матча Шахтёр (Донецк) - Динамо (Киев)
15'
Педриньо
17'
Валерий Бондарь
30'
Тарас МихавкоПрямое удаление
34'
Олег Очеретько
36'
⇄
Алиу Тиаре / Назар Волошин
38'
Марлон
43'
⚽
Глейкер Мендоса (1 - 0)
73'
⚽
Исаке (2 - 0)
87'
⚽
Алиссон Сантана (3 - 0)
Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|30
|пз
|Алисон
|6
|пз
|Марлон Гомес
|77
|пз
|Глейкер Мендоса
|29
|пз
|Егор Назарина
|27
|пз
|Олег Очеретько
|9
|нп
|Кауан Элиас
|1
|вр
|Георгий Бущан
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|6
|пз
|Владимир Бражко
|91
|пз
|Николай Михайленко
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|9
|пз
|Назар Волошин
36'
|16
|нп
|Шола Огундана
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
36'
Запасные
|23
|вр
|Кирилл Фесюн
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|18
|зщ
|Алаа Грам
|20
|зщ
|Александр Караваев
|14
|пз
|Исаке
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|11
|пз
|Невертон
|24
|пз
|Виктор Цуканов
|49
|нп
|Лука Мейреллес
|37
|нп
|Лукас Феррейра
|68
|нп
|Проспер Оба
|2
|нп
|Лассина Траоре
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|18
|зщ
|Александр Тымчик
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
|8
|пз
|Александр Пихаленок
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|22
|нп
|Владислав Кабаев
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
|42
|Keasse Bah
Главные тренеры
|Арда Туран
|Игорь Владимирович Костюк
Голы
Глейкер Мендоса
1:0
43'
Исаке
2:0
73'
Алисон
3:0
87'
Наказания
Педро Энрике Азеведо Перейра
15'
Валерий Бондарь
17'
Тарас Михавко
30'
Олег Очеретько
34'
Марлон Гомес
38'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Динамо Киев, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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