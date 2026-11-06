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Сент-Трюйден - Бранн 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Сент-Трюйден
Сент-Трюйден
1 : 1
Бранн
Бранн
События матча Сент-Трюйден - Бранн
46'
Кристиан Эриксен / Торе Педерсен
48'
Нельсон Ишиватари (1 - 0)
59'
Райан Мерлен / Шион Шинкава
62'
Сэвар Атли Магнуссон / Никлас Кастро
63'
Йоахим Солтведт / Йонас Торсвик
64'
Арбнор Муя / Натаниэль Мбуку
77'
Арбнор Муя
78'
Самед Баждар / Фредерик Соэль Соэль
78'
Ульрик Матисен (1 - 1)
87'
Ветле Драгснес / Ульрик Матисен
89'
Сэвар Атли Магнуссон
Составы команд
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден, Бельгия
Бранн
Берген, Норвегия
16ЯпонияврЛео Кокубо
60БельгиязщRobert-Jan Vanwesemael
5ЯпониязщСёго Танигути
26Северная МакедониязщВисар Муслиу
23БельгиязщЖоедрик Пуп
18ЯпонияпзNelson Ishiwatari
8ФранцияпзАбдулайе Сиссако
99ЯпониянпShion Shinkawa
59'
10БельгиянпIlias Sebaoui
19БельгиянпФредерик Сёлле-Сёлле
77'
11ДР КонгонпНатанаэль Мбуку
64'
14ФранцияпзRyan Merlen
59'
7АлбаниянпАрбнор Муя
64'
9Босния и ГерцеговинанпСамед Баждар
77'
12НорвегияврСимен Видтун Нильсен
2НорвегиязщЛео Чорнич
3НорвегиязщФредрик Паллесен Кнудсен
23НорвегиязщТоре Педерсен
46'
15НорвегиязщЙонас Торсвик
63'
21НидерландызщНерайсо Касанвирьо
10ИсландияпзКристадль Ингасон
25НорвегияпзНиклас Вассберг
14НорвегиянпУльрик Матисен
87'
29НорвегиянпНоа-Жан Хольм
9ЧилинпНиклас Кастро
63'
16НорвегияпзКристиан Эриксен
46'
17НорвегиязщЙоахим Солтведт
63'
22ИсландиянпСайвар Атли Магнуссон
63'
20НорвегиязщВетле Драгснес
87'
Запасные
21БельгияврМатт Лендферс
3ЯпониязщТаига Хата
27БельгиязщДжереми Мбамби
71ЯпонияпзРётаро Араки
22БельгиянпВольке Янсенс
38ЯпониянпKaito Matsuzawa
77СенегалнпУмар Диуф
35БельгияYanis Ngoy
31МароккоIllyes Benachour
1НорвегияврМатиас Дюнгеланн
11НорвегиянпБор Финне
39НорвегиянпЮлиан Легрейд
43НорвегияBrage Haugen
36НорвегияHaakon Melaas Hellesoey
37НорвегияSondre Vindenes
Главные тренеры
НорвегияЭйрик Хорнеланн
Голы
Nelson Ishiwatari
1:0
48'
Ульрик Матисен
Кристадль Ингасон
1:1
79'
Наказания
Арбнор Муя
77'
Сайвар Атли Магнуссон
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сент-Трюйден - Бранн, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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