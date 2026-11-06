Сент-Трюйден - Бранн 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Сент-Трюйден
1 : 1
Бранн
События матча Сент-Трюйден - Бранн
46'
⇄
Кристиан Эриксен / Торе Педерсен
48'
⚽
Нельсон Ишиватари (1 - 0)
59'
⇄
Райан Мерлен / Шион Шинкава
62'
⇄
Сэвар Атли Магнуссон / Никлас Кастро
63'
⇄
Йоахим Солтведт / Йонас Торсвик
64'
⇄
Арбнор Муя / Натаниэль Мбуку
77'
Арбнор Муя
78'
⇄
Самед Баждар / Фредерик Соэль Соэль
78'
⚽
Ульрик Матисен (1 - 1)
87'
⇄
Ветле Драгснес / Ульрик Матисен
89'
Сэвар Атли Магнуссон
Составы команд
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден, Бельгия
Бранн
Берген, Норвегия
|16
|вр
|Лео Кокубо
|60
|зщ
|Robert-Jan Vanwesemael
|5
|зщ
|Сёго Танигути
|26
|зщ
|Висар Муслиу
|23
|зщ
|Жоедрик Пуп
|18
|пз
|Nelson Ishiwatari
|8
|пз
|Абдулайе Сиссако
|99
|нп
|Shion Shinkawa
59'
|10
|нп
|Ilias Sebaoui
|19
|нп
|Фредерик Сёлле-Сёлле
77'
|11
|нп
|Натанаэль Мбуку
64'
|14
|пз
|Ryan Merlen
59'
|7
|нп
|Арбнор Муя
64'
|9
|нп
|Самед Баждар
77'
|12
|вр
|Симен Видтун Нильсен
|2
|зщ
|Лео Чорнич
|3
|зщ
|Фредрик Паллесен Кнудсен
|23
|зщ
|Торе Педерсен
46'
|15
|зщ
|Йонас Торсвик
63'
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|10
|пз
|Кристадль Ингасон
|25
|пз
|Никлас Вассберг
|14
|нп
|Ульрик Матисен
87'
|29
|нп
|Ноа-Жан Хольм
|9
|нп
|Никлас Кастро
63'
|16
|пз
|Кристиан Эриксен
46'
|17
|зщ
|Йоахим Солтведт
63'
|22
|нп
|Сайвар Атли Магнуссон
63'
|20
|зщ
|Ветле Драгснес
87'
Запасные
|21
|вр
|Матт Лендферс
|3
|зщ
|Таига Хата
|27
|зщ
|Джереми Мбамби
|71
|пз
|Рётаро Араки
|22
|нп
|Вольке Янсенс
|38
|нп
|Kaito Matsuzawa
|77
|нп
|Умар Диуф
|35
|Yanis Ngoy
|31
|Illyes Benachour
|1
|вр
|Матиас Дюнгеланн
|11
|нп
|Бор Финне
|39
|нп
|Юлиан Легрейд
|43
|Brage Haugen
|36
|Haakon Melaas Hellesoey
|37
|Sondre Vindenes
Главные тренеры
|Эйрик Хорнеланн
Голы
Nelson Ishiwatari
1:0
48'
Ульрик Матисен
Кристадль Ингасон
1:1
79'
Наказания
Арбнор Муя
77'
Сайвар Атли Магнуссон
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сент-Трюйден - Бранн, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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