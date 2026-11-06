Сент-Трюйден - Бранн 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Сент-Трюйден 1 : 1 Бранн События матча Сент-Трюйден - Бранн 46' ⇄ Кристиан Эриксен / Торе Педерсен 48' ⚽ Нельсон Ишиватари (1 - 0) 59' ⇄ Райан Мерлен / Шион Шинкава 62' ⇄ Сэвар Атли Магнуссон / Никлас Кастро 63' ⇄ Йоахим Солтведт / Йонас Торсвик 64' ⇄ Арбнор Муя / Натаниэль Мбуку 77' Арбнор Муя 78' ⇄ Самед Баждар / Фредерик Соэль Соэль 78' ⚽ Ульрик Матисен (1 - 1) 87' ⇄ Ветле Драгснес / Ульрик Матисен 89' Сэвар Атли Магнуссон Составы команд Сент-Трюйден Синт-Трёйден, Бельгия Бранн Берген, Норвегия 16 вр Лео Кокубо 60 зщ Robert-Jan Vanwesemael 5 зщ Сёго Танигути 26 зщ Висар Муслиу 23 зщ Жоедрик Пуп 18 пз Nelson Ishiwatari 8 пз Абдулайе Сиссако 99 нп Shion Shinkawa 59' 10 нп Ilias Sebaoui 19 нп Фредерик Сёлле-Сёлле 77' 11 нп Натанаэль Мбуку 64' 14 пз Ryan Merlen 59' 7 нп Арбнор Муя 64' 9 нп Самед Баждар 77' 12 вр Симен Видтун Нильсен 2 зщ Лео Чорнич 3 зщ Фредрик Паллесен Кнудсен 23 зщ Торе Педерсен 46' 15 зщ Йонас Торсвик 63' 21 зщ Нерайсо Касанвирьо 10 пз Кристадль Ингасон 25 пз Никлас Вассберг 14 нп Ульрик Матисен 87' 29 нп Ноа-Жан Хольм 9 нп Никлас Кастро 63' 16 пз Кристиан Эриксен 46' 17 зщ Йоахим Солтведт 63' 22 нп Сайвар Атли Магнуссон 63' 20 зщ Ветле Драгснес 87' Запасные 21 вр Матт Лендферс 3 зщ Таига Хата 27 зщ Джереми Мбамби 71 пз Рётаро Араки 22 нп Вольке Янсенс 38 нп Kaito Matsuzawa 77 нп Умар Диуф 35 Yanis Ngoy 31 Illyes Benachour 1 вр Матиас Дюнгеланн 11 нп Бор Финне 39 нп Юлиан Легрейд 43 Brage Haugen 36 Haakon Melaas Hellesoey 37 Sondre Vindenes Главные тренеры Эйрик Хорнеланн Голы Nelson Ishiwatari 1:0 48' Ульрик Матисен Кристадль Ингасон 1:1 79' Наказания Арбнор Муя 77' Сайвар Атли Магнуссон 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сент-Трюйден - Бранн, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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