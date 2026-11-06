Лугано - Кауно Жальгирис 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Лугано
3 : 0
Жальгирис
События матча Лугано - ФК Кауно Жальгирис
11'
⚽
Янис Симиньяни (1 - 0)
13'
Энтони Калик
24'
⚽
Эгзджан Алиоски (2 - 0)
32'
⚽
Даниэл дос Сантос (3 - 0)
46'
⇄
Дамиан Келвин / Ларс Лукас Май
46'
⇄
Элиас Пильстрём / Даниэл дос Сантос
46'
⇄
Юкиёси Карасима / Амин Беншаиб
46'
⇄
Мотеюс Бурба / Леон Крекович
51'
Антон Толордава
58'
Дамиан Келвин
61'
⇄
Лирим Кастрати / Энтони Калик
61'
⇄
Иван Фиолич / Габриэль Дебелюх
70'
⇄
Анто Гргич / Уран Бислими
70'
⇄
Кевин Беренс / Альбиан Аети
77'
⇄
Бекхэм Кастро / Янис Симиньяни
81'
⇄
Гратас Сиргедас / Жорис Муташи
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
|16
|вр
|Давид фон Бальмос
|6
|зщ
|Антониос Пападопулос
|17
|зщ
|Ларс Лукас Май
46'
|7
|зщ
|Эзган Алиоски
|2
|зщ
|Бехруджон Каримов
|26
|зщ
|Мартим Маркеш
|14
|пз
|Ахмед Кендуки
|25
|пз
|Уран Бислими
70'
|27
|пз
|Даниэл Душ Сантуш
46'
|21
|пз
|Янис Симиньяни
77'
|9
|нп
|Альбиан Айети
70'
|4
|зщ
|Дамиан Келвин
46'
|24
|пз
|Elias Pihlstroem
46'
|8
|пз
|Анто Гргич
70'
|91
|нп
|Кевин Бехренс
70'
|22
|пз
|Beckham Castro
77'
|22
|вр
|Дейвидас Микялёнис
|45
|зщ
|Жори Муташи
80'
|77
|зщ
|Рокас Лекятас
|3
|зщ
|Антон Толордава
|23
|зщ
|Альдаир Эрнандес
|37
|зщ
|Носа Ийобоса Эдокполор
|7
|пз
|Амин Беншаиб
46'
|20
|пз
|Энтони Калик
61'
|14
|пз
|Выкинтас Сливка
|27
|нп
|Габриэл Дебелюх
61'
|9
|нп
|Леон Крекович
46'
|8
|пз
|Юкиёси Карасима
46'
|24
|нп
|Мотеюс Бурба
46'
|62
|зщ
|Лирим Кастрати
61'
|17
|пз
|Иван Фиолич
61'
|10
|пз
|Гратас Сиргедас
80'
Запасные
|28
|вр
|Феликс Гебхардт
|99
|вр
|Диего Мина
|18
|зщ
|Йоэль Бихсель
|46
|зщ
|Маттия Дзанотти
|33
|Christian Raffa
|55
|вр
|Томас Шведкаускас
|15
|пз
|Лео Рибейро
|70
|пз
|Фабьен Урега
|47
|Vejas Pocius
|74
|Adomas Uzkurnys
Главные тренеры
|Желько Сопич
Голы
Янис Симиньяни
Даниэл Душ Сантуш
1:0
11'
Эзган Алиоски
Альбиан Айети
2:0
24'
Даниэл Душ Сантуш
Бехруджон Каримов
3:0
32'
Наказания
Энтони Калик
13'
Антон Толордава
51'
Дамиан Келвин
58'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лугано - Кауно Жальгирис, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Милан - Ференцварош 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Реал Сосьедад - Лион 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Андерлехт - Зальцбург 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Кристал Пэлас - Хоффенхайм 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Лиллестрем - Виктория Пльзень 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...