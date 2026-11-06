04:42 ()
Свернуть список

Лугано - Кауно Жальгирис 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Лугано
Лугано
3 : 0
Жальгирис
Жальгирис
События матча Лугано - ФК Кауно Жальгирис
11'
Янис Симиньяни (1 - 0)
13'
Энтони Калик
24'
Эгзджан Алиоски (2 - 0)
32'
Даниэл дос Сантос (3 - 0)
46'
Дамиан Келвин / Ларс Лукас Май
46'
Элиас Пильстрём / Даниэл дос Сантос
46'
Юкиёси Карасима / Амин Беншаиб
46'
Мотеюс Бурба / Леон Крекович
51'
Антон Толордава
58'
Дамиан Келвин
61'
Лирим Кастрати / Энтони Калик
61'
Иван Фиолич / Габриэль Дебелюх
70'
Анто Гргич / Уран Бислими
70'
Кевин Беренс / Альбиан Аети
77'
Бекхэм Кастро / Янис Симиньяни
81'
Гратас Сиргедас / Жорис Муташи
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
16ШвейцарияврДавид фон Бальмос
6ГерманиязщАнтониос Пападопулос
17ГерманиязщЛарс Лукас Май
46'
7Северная МакедониязщЭзган Алиоски
2УзбекистанзщБехруджон Каримов
26ПортугалиязщМартим Маркеш
14АлжирпзАхмед Кендуки
25ШвейцарияпзУран Бислими
70'
27ШвейцарияпзДаниэл Душ Сантуш
46'
21ФранцияпзЯнис Симиньяни
77'
9ШвейцариянпАльбиан Айети
70'
4ШвейцариязщДамиан Келвин
46'
24ШвецияпзElias Pihlstroem
46'
8ШвейцарияпзАнто Гргич
70'
91ГерманиянпКевин Бехренс
70'
22КолумбияпзBeckham Castro
77'
22ЛитваврДейвидас Микялёнис
45МартиниказщЖори Муташи
80'
77ЛитвазщРокас Лекятас
3ГрузиязщАнтон Толордава
23КолумбиязщАльдаир Эрнандес
37АвстриязщНоса Ийобоса Эдокполор
7БельгияпзАмин Беншаиб
46'
20АвстралияпзЭнтони Калик
61'
14ЛитвапзВыкинтас Сливка
27ХорватиянпГабриэл Дебелюх
61'
9ХорватиянпЛеон Крекович
46'
8ЯпонияпзЮкиёси Карасима
46'
24ЛитванпМотеюс Бурба
46'
62КосовозщЛирим Кастрати
61'
17ХорватияпзИван Фиолич
61'
10ЛитвапзГратас Сиргедас
80'
Запасные
28ГерманияврФеликс Гебхардт
99ШвейцарияврДиего Мина
18ШвейцариязщЙоэль Бихсель
46ИталиязщМаттия Дзанотти
33ШвейцарияChristian Raffa
55ЛитваврТомас Шведкаускас
15БразилияпзЛео Рибейро
70ФранцияпзФабьен Урега
47ЛитваVejas Pocius
74ЛитваAdomas Uzkurnys
Главные тренеры
ХорватияЖелько Сопич
Голы
Янис Симиньяни
Даниэл Душ Сантуш
1:0
11'
Эзган Алиоски
Альбиан Айети
2:0
24'
Даниэл Душ Сантуш
Бехруджон Каримов
3:0
32'
Наказания
Энтони Калик
13'
Антон Толордава
51'
Дамиан Келвин
58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лугано - Кауно Жальгирис, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Милан - Ференцварош 5 ноября обзор матча
    Милан - Ференцварош 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Реал Сосьедад - Лион 5 ноября обзор матча
    Реал Сосьедад - Лион 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Андерлехт - Зальцбург 5 ноября обзор матча
    Андерлехт - Зальцбург 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Кристал Пэлас - Хоффенхайм 5 ноября обзор матча
    Кристал Пэлас - Хоффенхайм 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Лиллестрем - Виктория Пльзень 5 ноября обзор матча
    Лиллестрем - Виктория Пльзень 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close