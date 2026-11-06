Лугано - Кауно Жальгирис 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Лугано 3 : 0 Жальгирис События матча Лугано - ФК Кауно Жальгирис 11' ⚽ Янис Симиньяни (1 - 0) 13' Энтони Калик 24' ⚽ Эгзджан Алиоски (2 - 0) 32' ⚽ Даниэл дос Сантос (3 - 0) 46' ⇄ Дамиан Келвин / Ларс Лукас Май 46' ⇄ Элиас Пильстрём / Даниэл дос Сантос 46' ⇄ Юкиёси Карасима / Амин Беншаиб 46' ⇄ Мотеюс Бурба / Леон Крекович 51' Антон Толордава 58' Дамиан Келвин 61' ⇄ Лирим Кастрати / Энтони Калик 61' ⇄ Иван Фиолич / Габриэль Дебелюх 70' ⇄ Анто Гргич / Уран Бислими 70' ⇄ Кевин Беренс / Альбиан Аети 77' ⇄ Бекхэм Кастро / Янис Симиньяни 81' ⇄ Гратас Сиргедас / Жорис Муташи Составы команд Лугано Лугано, Швейцария Кауно Жальгирис Каунас, Литва 16 вр Давид фон Бальмос 6 зщ Антониос Пападопулос 17 зщ Ларс Лукас Май 46' 7 зщ Эзган Алиоски 2 зщ Бехруджон Каримов 26 зщ Мартим Маркеш 14 пз Ахмед Кендуки 25 пз Уран Бислими 70' 27 пз Даниэл Душ Сантуш 46' 21 пз Янис Симиньяни 77' 9 нп Альбиан Айети 70' 4 зщ Дамиан Келвин 46' 24 пз Elias Pihlstroem 46' 8 пз Анто Гргич 70' 91 нп Кевин Бехренс 70' 22 пз Beckham Castro 77' 22 вр Дейвидас Микялёнис 45 зщ Жори Муташи 80' 77 зщ Рокас Лекятас 3 зщ Антон Толордава 23 зщ Альдаир Эрнандес 37 зщ Носа Ийобоса Эдокполор 7 пз Амин Беншаиб 46' 20 пз Энтони Калик 61' 14 пз Выкинтас Сливка 27 нп Габриэл Дебелюх 61' 9 нп Леон Крекович 46' 8 пз Юкиёси Карасима 46' 24 нп Мотеюс Бурба 46' 62 зщ Лирим Кастрати 61' 17 пз Иван Фиолич 61' 10 пз Гратас Сиргедас 80' Запасные 28 вр Феликс Гебхардт 99 вр Диего Мина 18 зщ Йоэль Бихсель 46 зщ Маттия Дзанотти 33 Christian Raffa 55 вр Томас Шведкаускас 15 пз Лео Рибейро 70 пз Фабьен Урега 47 Vejas Pocius 74 Adomas Uzkurnys Главные тренеры Желько Сопич Голы Янис Симиньяни Даниэл Душ Сантуш 1:0 11' Эзган Алиоски Альбиан Айети 2:0 24' Даниэл Душ Сантуш Бехруджон Каримов 3:0 32' Наказания Энтони Калик 13' Антон Толордава 51' Дамиан Келвин 58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лугано - Кауно Жальгирис, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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