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Алавес - Атлетико М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
10 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Алавес
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Алавес
Витория
Атлетико М
Мадрид
1 Испания вр Антонио Сивера
7 Испания зщ Анхель Перес
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
2 Аргентина зщ Николас Валентини
17 Испания зщ Хонни Отто
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
4 Испания пз Денис Суарес
21 Алжир нп Абде Реббаш
11 Испания нп Тони Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бойе
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
18 Испания зщ Марк Пубиль
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Словакия зщ Давид Ганцко
6 Испания пз Коке
5 США пз Джонни Кардозо
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
10 Испания нп Алекс Баэна
7 Южная Корея нп Ли Кан Ин
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Атлетико М1 : 0Алавес
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Алавес1 : 1Атлетико М
03.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Алавес0 : 0Атлетико М
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Атлетико М2 : 1Алавес
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Алавес2 : 0Атлетико М
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетико М2 : 1Алавес
02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Атлетико М4 : 1Алавес
25.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Алавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Атлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Алавес1 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Осасуна78
10 Райо Вальекано78
11 Вильярреал78
12 Атлетик Б68
13 Хетафе78
14 Сельта77
15 Эспаньол77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Валенсия74
20
Зона вылета
Малага73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Алавес
0%
Ничья
0%
Атлетико
100%

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