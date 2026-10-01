Алавес - Атлетико М 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 10 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Алавес Витория Атлетико М Мадрид 1 вр Антонио Сивера 7 зщ Анхель Перес 14 зщ Науэль Теналья 2 зщ Николас Валентини 17 зщ Хонни Отто 19 пз Пабло Ибаньес 8 пз Антонио Бланко 4 пз Денис Суарес 21 нп Абде Реббаш 11 нп Тони Мартинес 15 нп Лукас Бойе 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 18 зщ Марк Пубиль 24 зщ Робен Ле Норман 17 зщ Давид Ганцко 6 пз Коке 5 пз Джонни Кардозо 20 нп Джулиано Симеоне 10 нп Алекс Баэна 7 нп Ли Кан Ин 11 нп Адемола Лукман Главные тренеры Кике Санчес Флорес Диего Симеоне История личных встреч 18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 1 : 0 30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1 03.05.2025 Испания — Примера 34-й тур 0 : 0 23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 1 21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 2 : 0 29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1 02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур 4 : 1 25.09.2021 Испания - Примера 7-й тур 1 : 0 21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур 1 : 0 03.01.2021 Испания - Примера 17-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Осасуна 7 8 10 Райо Вальекано 7 8 11 Вильярреал 7 8 12 Атлетик Б 6 8 13 Хетафе 7 8 14 Сельта 7 7 15 Эспаньол 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Валенсия 7 4 20 Зона вылета Малага 7 3