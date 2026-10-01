Алавес - Атлетико М 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
10 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Алавес
Витория
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|2
|зщ
|Николас Валентини
|17
|зщ
|Хонни Отто
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|21
|нп
|Абде Реббаш
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Вильярреал
|7
|8
|12
|Атлетик Б
|6
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Сельта
|7
|7
|15
|Эспаньол
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|7
|3
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