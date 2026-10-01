РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|27
|нп
|Тидиам Гомис
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|18.04.2026
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|4 : 0
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|25.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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