22:13 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
23ФранциязщКастелло Люкеба
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
7НорвегиянпАнтонио Нуса
40Бразилиянп Ромуло
28ФранциянпКристофер Нкунку
27ФранциянпТидиам Гомис
1ГерманияврНоа Атуболу
4ГерманиязщРобин Кох
3ФранциязщЛилиан Брассье
26ЯпониязщКэйта Косуги
34ГерманиязщНнамди Коллинз
15ГерманияпзНоэль Асеко-Нкили
25НигерияпзРафаэль Оньедика
42ТурцияпзДжан Узун
20ЯпониянпРицу Доан
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
18.04.2026Германия — Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф1 : 3РБ Лейпциг
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турРБ Лейпциг6 : 0Айнтрахт Ф
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2РБ Лейпциг
13.01.2024Германия — Бундеслига17-й турРБ Лейпциг0 : 1Айнтрахт Ф
03.06.2023Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг2 : 0Айнтрахт Ф
25.02.2023Германия — Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2022Германия — Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
0%
Ничья
0%
Айнтрахт Ф
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close