«Кайрат» уволил Рафаэля Уразбахтина после потери шансов на чемпионство Казахстана 

Алматинский «Кайрат» будет завершать сезон без Рафаэля Уразбахтина на посту главного тренера. Специалист прекратил работу с командой после того, как действующий чемпион Казахстана потерял математические шансы на сохранение титула. Об изменениях в тренерском штабе клуб объявил в своём телеграм-канале.

Решение об уходе принял сам наставник

Как уточнили представители «Кайрата», инициатором расставания выступил Уразбахтин. Тренер самостоятельно обратился к руководству с заявлением об отставке, и его просьбу приняли. Таким образом, перемены на тренерском мостике произошли после того, как борьба за первое место в чемпионате фактически завершилась для алматинцев.

Команде предстоит провести оставшуюся часть сезона под руководством другого специалиста. При этом клуб не стал затягивать с назначением временного преемника.

Руководство доверило команду Жоре Арутюняну

Обязанности главного тренера основной команды теперь будет исполнять Жора Арутюнян. Ранее он работал с молодёжным коллективом «Кайрат-Жастар», а теперь получил возможность руководить первой командой клуба.

Для нового исполняющего обязанности наставника это назначение означает переход на более высокий уровень ответственности. Ему предстоит принять команду в момент, когда главная цель сезона уже недостижима, но итоговое положение в чемпионате по-прежнему имеет значение.

Потеря очков в матче с «Актобе» не изменила положение

Встреча «Кайрата» с «Актобе», состоявшаяся 25 октября, закончилась без победителя. Ничейный результат оставил алматинцам 64 очка в таблице Премьер-лиги Казахстана. Команда занимает второе место, однако отставание от лидера оказалось непреодолимым.

Даже успешное завершение оставшихся матчей не позволит «Кайрату» вернуться на вершину турнирной таблицы. Поэтому клуб лишился возможности повторить прошлогодний успех и вновь стать чемпионом страны.

«Ордабасы» обеспечил себе первое место досрочно

Чемпионская гонка завершилась в пользу шымкентского «Ордабасы», набравшего 68 очков. Этот результат гарантировал команде первое место ещё до окончания сезона. «Кайрат» отстаёт от лидера на четыре очка и уже не сможет изменить распределение золотых медалей.

Теперь внимание алматинского клуба переключается на завершение чемпионата и работу с обновлённым тренерским штабом. Уход Уразбахтина стал главным кадровым событием команды на фоне потери титула, а назначение Арутюняна открывает новый этап в управлении коллективом.