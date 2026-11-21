Парма - Рома 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 21-11-2026
Парма
1 : 5
Рома
События матча Парма - Рома
39'
⚽
Дониэлл Мален (0 - 1)
43'
Эмануэле Валери
54'
⚽
Неста Эльфеж (1 - 1)
56'
⇄
Уэсли / Эмануэле Лулли
56'
⇄
Эван Ндика / Леонардо Балерди
62'
⇄
Матиас Суле / Пауло Дибала
66'
⇄
Симоне Лонтани / Эль-Билаль Туре
67'
⇄
Кристиан Ордоньес / Джованни Фаббиан
68'
⚽
Дониэлл Мален (1 - 2)
71'
⚽
Родригу Мора (1 - 3)
75'
⇄
Ханс Николусси Кавилья / Венсан Сьерро
75'
⇄
Усман Диалло / Саша Бричги
77'
⚽
Дониэлл Мален (1 - 4)
83'
⇄
Константинос Кулиеракис / Науэль Молина
84'
⇄
Никколо Пизилли / Родригу Мора
90'
⇄
Томас де Мартис / Неста Эльфеж
90'
⚽
Дониэлл Мален (1 - 5)
Составы команд
Парма
Парма
Рома
Рим
|30
|вр
|Джованни Даффара
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
75'
|29
|зщ
|Франко Карбони
|16
|пз
|Мандела Кейта
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
67'
|4
|пз
|Венсан Сьерро
75'
|23
|нп
|Неста Эльфеж
90'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
67'
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
67'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
67'
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
75'
|7
|нп
|Усман Диалло
75'
|25
|Tomas De Martis
90'
|99
|вр
|Миле Свилар
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
56'
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|20
|пз
|Науэль Молина
84'
|17
|пз
|Ману Коне
|86
|пз
|Родригу Мора
84'
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
56'
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|21
|нп
|Пауло Дибала
63'
|43
|зщ
|Уэсли Франса
56'
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
56'
|18
|пз
|Матиас Соуле
63'
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
84'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
84'
Запасные
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|34
|зщ
|Диего Карлос
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|20
|нп
|Матия Фриган
|71
|Karlo Pajsar
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|15
|пз
|Мартен де Рон
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Джан Пьеро Гасперини
Голы
Дониэлл Мален
Эмануэле Лулли
0:1
39'
Неста Эльфеж
Марьяно Тройло
1:1
54'
Дониэлл Мален
1:2
68'
Родригу Мора
1:3
71'
Дониэлл Мален
Уэсли Франса
1:4
77'
Дониэлл Мален
Уэсли Франса
1:5
90'
Наказания
Эмануэле Валери
39'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Рома, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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