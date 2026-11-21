Парма - Рома 21 ноября обзор матча Дата публикации: 21-11-2026 Парма 1 : 5 Рома События матча Парма - Рома 39' ⚽ Дониэлл Мален (0 - 1) 43' Эмануэле Валери 54' ⚽ Неста Эльфеж (1 - 1) 56' ⇄ Уэсли / Эмануэле Лулли 56' ⇄ Эван Ндика / Леонардо Балерди 62' ⇄ Матиас Суле / Пауло Дибала 66' ⇄ Симоне Лонтани / Эль-Билаль Туре 67' ⇄ Кристиан Ордоньес / Джованни Фаббиан 68' ⚽ Дониэлл Мален (1 - 2) 71' ⚽ Родригу Мора (1 - 3) 75' ⇄ Ханс Николусси Кавилья / Венсан Сьерро 75' ⇄ Усман Диалло / Саша Бричги 77' ⚽ Дониэлл Мален (1 - 4) 83' ⇄ Константинос Кулиеракис / Науэль Молина 84' ⇄ Никколо Пизилли / Родригу Мора 90' ⇄ Томас де Мартис / Неста Эльфеж 90' ⚽ Дониэлл Мален (1 - 5) Составы команд Парма Парма Рома Рим 30 вр Джованни Даффара 15 зщ Энрико Дель Прато 14 зщ Эмануэле Валери 37 зщ Марьяно Тройло 27 зщ Саша Бричги 75' 29 зщ Франко Карбони 16 пз Мандела Кейта 80 пз Джованни Фаббьян 67' 4 пз Венсан Сьерро 75' 23 нп Неста Эльфеж 90' 19 нп Эль Билал Туре 67' 32 пз Кристиан Ордоньес 67' 76 нп Симоне Лонтани 67' 41 пз Ханс Николусси Кавилья 75' 7 нп Усман Диалло 75' 25 Tomas De Martis 90' 99 вр Миле Свилар 22 зщ Марио Эрмосо 23 зщ Джанлука Манчини 26 зщ Леонардо Балерди 56' 4 пз Бриан Кристанте 20 пз Науэль Молина 84' 17 пз Ману Коне 86 пз Родригу Мора 84' 77 пз Эмануэле Лулли 56' 14 нп Дониэлл Мален 21 нп Пауло Дибала 63' 43 зщ Уэсли Франса 56' 5 зщ Эван Н'Дика 56' 18 пз Матиас Соуле 63' 3 зщ Константинос Кульеракис 84' 61 пз Никколо Пизилли 84' Запасные 22 вр Симоне Гидотти 40 вр Эдоардо Корви 34 зщ Диего Карлос 8 пз Бенха Кремаски 10 пз Адриан Бернабе 47 пз Абду-Салам Конате 11 нп Понтус Альмквист 20 нп Матия Фриган 71 Karlo Pajsar 95 вр Пьерлуиджи Голлини 70 вр Джорджо Де Марци 87 зщ Даниэле Гиларди 15 пз Мартен де Рон 9 нп Сантьяго Кастро Главные тренеры Карлос Куэста Альберто Джилардино Альберто Джилардино Джан Пьеро Гасперини Голы Дониэлл Мален Эмануэле Лулли 0:1 39' Неста Эльфеж Марьяно Тройло 1:1 54' Дониэлл Мален 1:2 68' Родригу Мора 1:3 71' Дониэлл Мален Уэсли Франса 1:4 77' Дониэлл Мален Уэсли Франса 1:5 90' Наказания Эмануэле Валери 39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Рома, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

ЦСКА - Ахмат 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Карпаты - Заря 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Ницца - ПСЖ 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Райо Вальекано - Валенсия 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...