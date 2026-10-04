Сольбаккен рассказал о подготовке Норвегии к матчу с Португалией без Роналду 

Дата публикации: 04-10-2026 15:44

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги наций с Португалией. Специалист отдельно отметил ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды.

В матче 2-го тура Норвегия уже встречалась с Португалией и уступила со счётом 1:2. Теперь командам предстоит новая очная встреча, однако подготовка норвежцев к ней проходит с учётом отсутствия главной звезды португальской сборной.

«В первом матче мы готовились играть как с Роналду, так и без него, теперь стало ясно, что нам придётся готовиться к игре без него. Думаю, Португалия внесёт некоторые изменения, это команда из 25 или 26 игроков, с лучшими на каждой позиции, у них есть отличные футболисты, которые могут выйти на поле», — приводит слова Сольбаккена A Bola.

Тренер Норвегии не считает отсутствие Роналду гарантией того, что португальцам станет значительно сложнее. По его мнению, в распоряжении Жорже Жезуша достаточно сильных футболистов, способных заменить опытного нападающего и сохранить высокий уровень команды.

Роналду покинул сборную Португалии перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией, который завершился победой португальцев со счётом 3:2. Перед игрой Жорже Жезуш допускал отсутствие форварда, при этом сам тренер отрицал наличие конфликта между ним и футболистом.

После ухода Роналду в португальских СМИ появились сообщения о возможном завершении им карьеры в национальной команде. Теперь Португалии предстоит провести очередной матч Лиги наций без своего капитана, а Норвегия получила возможность проверить, насколько изменится игра соперника в отсутствие форварда.

Источник: A Bola