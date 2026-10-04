Семь голов на «Монументале»: Аргентина уверенно обыграла Буркина-Фасо

Дата публикации: 04-10-2026 15:46

Сборная Аргентины одержала крупную победу над Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча состоялась в ночь с 3 на 4 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и завершилась разгромом африканской команды со счётом 7:0. Главным арбитром игры был Хосе Каберо из Чили.

Трёхкратные чемпионы мира полностью контролировали ход встречи и семь раз поразили ворота соперника. Одним из главных действующих лиц стал Лаутаро Мартинес. Форвард аргентинской сборной записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Также голами в составе «альбиселесте» отметились Хулиан Альварес, Нико Пас и Франко Мастантуоно. Джулиано Симеоне и Джанлука Престианни завершили встречу с показателем 1+1.

Ещё один мяч оказался записан на счёт аргентинской команды после автогола. Защитник Буркина-Фасо Мумуни Диалло отправил мяч в собственные ворота, доведя итоговый счёт до 7:0.

Для Аргентины эта встреча стала частью текущего цикла товарищеских матчей. Следующую игру команда проведёт также на домашнем поле. 7 октября аргентинцы встретятся со сборной Бенина, начало матча запланировано на 2:00 мск.

Сборная Буркина-Фасо, в свою очередь, завершила программу товарищеских матчей на текущую международную паузу.