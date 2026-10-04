Роналду досрочно вернётся в Эр-Рияд в день матча сборной Португалии 

Дата публикации: 04-10-2026 15:49

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду планирует вернуться в Саудовскую Аравию 4 октября — в день матча национальной команды с Норвегией в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций. Об этом пишет A Bola.

По данным источника, 41-летний футболист отправится из Мадрида в Эр-Рияд на том же частном самолёте, который использовал для вылета из расположения сборной в Копенгагене в минувшую среду.

Ожидается, что Роналду окажется в столице Саудовской Аравии к началу встречи Португалии с Норвегией. При этом сроки возвращения форварда в клубное расположение оказались более ранними, чем предполагалось ранее.

Ранее появлялась информация о том, что Роналду самовольно покинул тренировочный лагерь национальной команды после предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Поводом для напряжённости, как утверждалось, стало решение наставника не выпускать капитана на поле в матче с Норвегией во 2-м туре группового этапа Лиги наций, который завершился победой норвежцев со счётом 2:1.

Теперь Роналду должен вернуться в Эр-Рияд непосредственно в день очередной игры сборной Португалии, что позволит ему прибыть в Саудовскую Аравию раньше первоначально ожидаемого срока.