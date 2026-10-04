Роналду досрочно вернётся в Эр-Рияд в день матча сборной Португалии
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду планирует вернуться в Саудовскую Аравию 4 октября — в день матча национальной команды с Норвегией в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций. Об этом пишет A Bola.
По данным источника, 41-летний футболист отправится из Мадрида в Эр-Рияд на том же частном самолёте, который использовал для вылета из расположения сборной в Копенгагене в минувшую среду.
Ожидается, что Роналду окажется в столице Саудовской Аравии к началу встречи Португалии с Норвегией. При этом сроки возвращения форварда в клубное расположение оказались более ранними, чем предполагалось ранее.
Ранее появлялась информация о том, что Роналду самовольно покинул тренировочный лагерь национальной команды после предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Поводом для напряжённости, как утверждалось, стало решение наставника не выпускать капитана на поле в матче с Норвегией во 2-м туре группового этапа Лиги наций, который завершился победой норвежцев со счётом 2:1.
Теперь Роналду должен вернуться в Эр-Рияд непосредственно в день очередной игры сборной Португалии, что позволит ему прибыть в Саудовскую Аравию раньше первоначально ожидаемого срока.
Сборная Аргентины одержала крупную победу над Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча состоялась в ночь с 3 на 4 октября на стадионе...
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги наций с Португалией. Специалист отдельно...
Сборная Испании одержала победу над Чехией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 в дивизионе A. Встреча состоялась на...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал крупную победу своей команды над Намибией в товарищеском матче. Встреча состоялась на...
Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги наций УЕФА с Грецией. Команды вновь встретятся...