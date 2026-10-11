«Интер Майами» разгромил «Ди-Си Юнайтед» и прервал пятиматчевую серию без побед 

«Интер Майами» уверенно обыграл «Ди-Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Главными героями встречи стали нападающие Луис Суарес и Лионель Месси. Уругваец и аргентинец забили по два мяча, обеспечив своей команде крупный успех. Оба форварда оформили дубли, а «Интер Майами» впервые за пять матчей чемпионата сумел добиться победы.

До этой встречи команда переживала непростой отрезок в MLS. В пяти предыдущих играх флоридцы четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Победа над «Ди-Си Юнайтед» позволила прервать эту серию и вернуть команде положительный результат.

Для гостей матч также завершился неудачно. «Ди-Си Юнайтед» потерпел второе поражение за последние три игры чемпионата. На этот раз команда не смогла забить ни одного мяча и пропустила четыре гола от соперника.

В следующем матче MLS «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити». «Ди-Си Юнайтед» предстоит сыграть против «Нью-Йорк Ред Буллз».

Таким образом, «Интер Майами» добился убедительной победы со счётом 4:0, а Месси и Суарес внесли решающий вклад в результат, оформив по дублю. Команда прервала пятиматчевую серию без побед и завершила встречу с четырьмя забитыми мячами и сухими воротами.