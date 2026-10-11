23:53 ()
Свернуть список

«Интер Майами» разгромил «Ди-Си Юнайтед» и прервал пятиматчевую серию без побед

Дата публикации: 11-10-2026 22:39

«Интер Майами» разгромил «Ди-Си Юнайтед» и прервал пятиматчевую серию без побед 

«Интер Майами» уверенно обыграл «Ди-Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Главными героями встречи стали нападающие Луис Суарес и Лионель Месси. Уругваец и аргентинец забили по два мяча, обеспечив своей команде крупный успех. Оба форварда оформили дубли, а «Интер Майами» впервые за пять матчей чемпионата сумел добиться победы.

До этой встречи команда переживала непростой отрезок в MLS. В пяти предыдущих играх флоридцы четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Победа над «Ди-Си Юнайтед» позволила прервать эту серию и вернуть команде положительный результат.

Для гостей матч также завершился неудачно. «Ди-Си Юнайтед» потерпел второе поражение за последние три игры чемпионата. На этот раз команда не смогла забить ни одного мяча и пропустила четыре гола от соперника.

В следующем матче MLS «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити». «Ди-Си Юнайтед» предстоит сыграть против «Нью-Йорк Ред Буллз».

Таким образом, «Интер Майами» добился убедительной победы со счётом 4:0, а Месси и Суарес внесли решающий вклад в результат, оформив по дублю. Команда прервала пятиматчевую серию без побед и завершила встречу с четырьмя забитыми мячами и сухими воротами.

Социальные комментарии Cackle
  • Ян Диоманде прокомментировал первый гол за «Реал» в матче с «Вильярреалом»
    Ян Диоманде прокомментировал первый гол за «Реал» в матче с «Вильярреалом»
    Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче восьмого тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе...
  • «Реал» удержал победу над «Вильярреалом» после удаления Винисиуса
    «Реал» удержал победу над «Вильярреалом» после удаления Винисиуса
    Мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Вильярреалом» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе...
  • «Барселона» уверенно обыграла «Хетафе» на «Спотифай Камп Ноу»
    «Барселона» уверенно обыграла «Хетафе» на «Спотифай Камп Ноу»
    «Барселона» одержала уверенную победу над «Хетафе» в матче 8-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп...
  • «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Тоттенхэмом» в концовке матча
    «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Тоттенхэмом» в концовке матча
    «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поделили очки в матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Олд...
  • «Тоттенхэм» ищет варианты замены Де Дзерби и заинтересовался Слотом
    «Тоттенхэм» ищет варианты замены Де Дзерби и заинтересовался Слотом
    «Тоттенхэм» изучает возможность приглашения Арне Слота на должность главного тренера. Нидерландский специалист рассматривается в качестве...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close