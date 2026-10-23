Французская газета отметила прогресс Сафонова, но указала на его слабое место 

Французская газета Le Parisien проанализировала выступление российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны». Парижане одержали победу со счётом 4:2, а российский голкипер вышел в стартовом составе и пропустил два мяча.

Авторы публикации отметили как сильные стороны Сафонова, так и аспекты его игры, требующие улучшения. По мнению журналистов, в эпизодах с обоими голами каталонцев вратарь занимал не самые удачные позиции, из-за чего эти пропущенные мячи могли быть предотвратимыми.

«Неудачные позиции Матвея Сафонова при том, что в остальном он действовал безупречно, в эпизодах с двумя голами „Барселоны“ наводят на мысль, что их можно было избежать. Его неспособность надёжно прикрывать ближнюю штангу остаётся слабым местом на самом высоком уровне», — говорится в статье Le Parisien.

В то же время издание обратило внимание на прогресс российского голкипера в игре ногами. По оценке журналистов, в последние недели Сафонов заметно прибавил в этом компоненте, а его развитие не следует оценивать исключительно по отдельным ошибкам.

Авторы материала также напомнили, что россиянин выступает на высшем уровне в качестве регулярно играющего футболиста около десяти месяцев. Поэтому, считают в Le Parisien, требовать от него безупречного владения всеми навыками за столь короткий срок было бы неправильно.

Таким образом, французское издание отметило необходимость дальнейшей работы Сафонова над позиционной игрой и защитой ближнего угла, одновременно подчеркнув его прогресс и потенциал для развития.