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Роналду объявил об уходе из сборной Португалии, не предупредив Жорже Жезуша

Дата публикации: 06-11-2026 01:05

Роналду объявил об уходе из сборной Португалии, не предупредив Жорже Жезуша 

Криштиану Роналду сообщил о завершении международной карьеры, не поставив в известность главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша. Как утверждает A Bola, нападающий заранее рассказал о своём намерении только президенту Португальской футбольной федерации Педру Проэнсе. Наставник национальной команды узнал о решении форварда уже после его публичного заявления.

По информации издания, отношения между Роналду и Жезушем оставались напряжёнными после событий сентябрьского сбора. Футболисты и тренерский штаб не контактировали с 30 сентября — именно тогда нападающий покинул расположение сборной перед матчем Лиги наций с Данией. С тех пор игрок и наставник, как сообщается, больше не разговаривали.

Роналду, которому 41 год, якобы не хотел продолжать выступления за национальную команду под руководством Жезуша. Поэтому он решил объявить об уходе накануне публикации состава на ближайшие матчи Лиги наций. Такой шаг позволил форварду избежать нового вызова, хотя тренер рассчитывал включить его в заявку. По сведениям A Bola, известие о решении капитана стало для Жезуша неожиданностью.

Ранее сообщалось, что Роналду покинул расположение сборной после того, как не получил игрового времени в матче с Норвегией, а затем узнал, что не выйдет в стартовом составе на встречу с Данией. Позднее футболист публично изложил свою версию разногласий с тренером. Сам Жезуш после объявления об уходе нападающего заявил, что просил его продолжить выступления за Португалию, однако признал право игрока самостоятельно принять такое решение.

Роналду дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном, появившись на поле после перерыва. За 23 года в сборной он провёл 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. В составе Португалии форвард выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды становился обладателем Лиги наций — в 2019 и 2025 годах.

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