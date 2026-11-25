Дата публикации: 25-11-2026 00:50

Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в самом скандальном финале Кубка африканских наций за последние годы. Инстанция полностью встала на сторону Сенегала, отменив решение Конфедерации африканского футбола (КАФ) о техническом поражении. Чемпионом Африки 2025 года официально объявляется сборная Сенегала.

Вердикт Лозанны: 1:0 вместо 0:3

После долгих месяцев разбирательств CAS вынес решение, которое сенегальские болельщики ждали с замиранием сердца.

- Результат: Жалоба Федерации футбола Сенегала удовлетворена.

- Счёт: Техническое поражение (0:3), присуждённое в марте Апелляционным комитетом КАФ, аннулировано.

- Итог: В силе остаётся первоначальный счёт матча — 1:0 в пользу Сенегала. Кубок возвращается в Дакар.

Хронология скандала: от «паненки» до протеста

Финал, прошедший 18 января, вошёл в историю из-за невероятной развязки:

- 90+9-я минута: Испанский рефери Жан-Жак Нгамбо Ндала назначает спорный пенальти в ворота Сенегала.

- Бунт: Футболисты «Львов Теранги», считая решение судьи предвзятым, покидают поле. Пауза в матче длится более 15 минут.

- Возвращение: Только уговоры капитана Садио Мане заставили команду вернуться, чтобы не получить техническое поражение прямо на поле.

- 90+23-я минута: Браим Диас исполняет «паненку», но Эдуар Менди легко ловит мяч, сохраняя шансы Сенегала.

- Победа: В дополнительное время Пап Гейе забивает единственный гол, вырывая победу 1:0.

Почему CAS встал на сторону Сенегала?

Юристы Сенегала доказывали, что, несмотря на эмоциональный уход с поля, команда вернулась по просьбе судьи и закончила матч. Кроме того, ключевым аргументом стал отменённый пенальти: если бы судья не назначил его изначально, никакого протеста бы не было.

CAS согласился с тем, что присуждать 0:3 команде, которая всё-таки доиграла матч и победила в нём, — это нарушение спортивного принципа.

«Siiii!»: Реакция Садио Мане и Папа Гейе

Для Садио Мане, который лично уговорил команду вернуться на газон, это решение — подтверждение его лидерских качеств. Для Папа Гейе, автора победного гола, это самый важный мяч в карьере. Теперь «Львы Теранги» официально вписали свои имена в историю как двукратные чемпионы Африки, выигравшие титул в честной борьбе на поле, а не в кабинетах чиновников.