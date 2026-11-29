Дата публикации: 29-11-2026 18:21

Жозе Моуриньевские пресс-конференции — это отдельный вид искусства. После сенсационного домашнего поражения от «Алавеса» (1:2) Особенный не стал искать виноватых в своей команде, а выдал блестящий тактический разбор, попутно пожурив тренера гостей Кике Флореса за «некрасивое» поведение.

«Они не играли в пас, они играли в бей-беги»

Моуринью начал с комплиментов сопернику, которые звучат как диагноз его собственной команде:

«Мы играли против команды, которая плотно оборонялась. Их целью были не кружева, а забросы и контратаки. Нам не хватало присутствия в чужой штрафной. Мы пасовали, но не контролировали пространство».

Перевод: «Мы катали мяч 70% времени, но так и не поняли, как занести его в ворота, пока они просто выбивали его вперёд».

Ошибка с Гюлером и Силвой

Особенный признал, что прогадал со стартовым составом, выпустив двух слишком похожих игроков:

«Когда на поле были Бернарду и Арда, нам не хватало пространства. Они оба любят мяч, но против "Алавеса" это не работало. Я подумал: либо убираю Арду, либо Винисиуса. Я выбрал убрать Гюлера, чтобы Диоманде и Винисиус дали нам ширину».

То есть Моуринью прямо сказал: два «технаря» в центре против автобуса — это тупик. Нужны были «края», которые будут растягивать оборону.

Тактическая дуэль и «некрасивый поступок»

Моуринью, как никто другой, уважает тренеров, которые переигрывают его тактически, но Кике Флорес вывел его из себя другим:

«Кике реализовал свой план. Мы вчера тренировались под такой футбол, они сбили темп, сократили чистое время... Поздравляю его с тактикой. Единственное, что я могу ему поставить в упрёк — это некрасивый поступок с выбрасыванием мячей на поле. В футболе так уже никто не делает».

Это камень в огород «маленьких хитростей». Пока «Реал» пытался взломать стену, «Алавес» тянул время всеми возможными способами, включая затяжку с вводом мяча, что, по мнению Жозе, «некрасиво».

Итог

Моуринью не психовал, не обвинял игроков в лени. Он признал: «Алавес» приехал не играть, а мешать, и они в этом преуспели. «Реал» был слишком предсказуем и «квадратным» для такой тактики. Теперь у Особенного есть пища для размышлений перед выездом к «Реалу Сосьедад», где в него снова полетят тухлые помидоры, если он не найдёт способ вскрывать такие «консервы».