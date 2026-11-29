«Зелёные» короли Америки: «Палмейрас» взял реванш у судьбы и выиграл Кубок Либертадорес — 2026
В ночь с 28 на 29 ноября на легендарном уругвайском «Сентенарио» в Монтевидео решалась судьба самого престижного клубного трофея Южной Америки. В финале Кубка Либертадорес — 2026 встретились бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Эстудиантес». В вязкой, нервной и абсолютно не голевой (до поры до времени) борьбе «Верзау» (Зелёные) оказались сильнее — 1:0.
Как забивали:
Матч был типичным южноамериканским финалом: много борьбы, стыков и тактики, но мало чистого футбола. Развязка наступила в начале второго тайма:
- 52-я минута: Колумбиец Джон Арьяс, разрывавший фланг весь матч, вырезал идеальную передачу в штрафную.
- Рамон Соса: Парагвайский нападающий «Палмейраса» опередил защитника и в касание переправил мяч в сетку.
Этот гол стал единственным в матче. «Эстудиантес» бросился отыгрываться, но оборона бразильцев во главе с Вевертоном выстояла.
Реванш за 2025-й
Для «Палмейраса» эта победа — особенная. В прошлом году (2025) они уже были в финале, но тогда их остановил «Фламенго» с тем же минимальным счётом 1:0. Тогда «зелёные» плакали, а в этот раз плакали аргентинцы.
- «Палмейрас»: 4-я победа в истории турнира. Они догнали по этому показателю «Эстудиантес».
- «Эстудиантес»: 4 финала, но в этот раз аргентинская школа выживания не сработала против бразильской мощи.
Короли континента
Для тех, кто следит за статистикой, напоминаем расклад сил в Южной Америке:
1. «Индепендьенте» (Аргентина): 7 титулов (вечный и пока недосягаемый рекорд).
2. «Бока Хуниорс» (Аргентина): 6 титулов.
3. «Палмейрас» (Бразилия) & «Эстудиантес» (Аргентина): по 4 титула.
Итог
«Палмейрас» снова подтверждает статус гегемона бразильского футбола. Выиграть Кубок Либертадорес после обидного поражения в финале прошлого года — это показатель настоящего чемпионского характера. Рамон Соса стал героем нации, а «Эстудиантес» остаётся только утешаться тем, что они сражались достойно. Кубок остаётся в Бразилии.
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