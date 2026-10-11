Реал Сосьедад - Депортиво (11.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Сосьедад и Депортиво Ла-Корунья. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мигель Сесма Эспиноса. Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Сосьедад (схема 4-4-2): Алекс Ремиро, Пабло Марин, Джон Мартин, Мамаду Сарр, Серхио Гомес, Андер Барренечеа, Янхель Эррера, Карлос Солер, Гонсалу Гедеш, Лука Сучич, Арсен Захарян.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Депортиво Ла-Корунья на сегодняшнюю встречу: Лео Роман, Химо Наварро, Хосе Мария Хименес, Брайт Эде, Джакомо Куальята, Диего Вильярес, Марио Сориано, Давид Мелья, Луисми Крус, Йеремай Эрнандес, Бил Нсонго.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 29-й минуте матча команда Реал Сосьедад открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джон Мартин. Счет стал 1:0.

На 34-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Арсен Захарян. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Давид Мелья (Депортиво Ла-Корунья).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Давид Мелья, а вместо него вышел Рики Родригес.

На 54-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Гонсалу Гедеш. Счет стал 3:0.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Гедеш на поле появился Джоб Очиенг (Реал Сосьедад).

На 56-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Арсен Захарян, а вместо него вышел Микель Оярсабаль.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Химо Наварро на поле появился Адриа Алтимира (Депортиво Ла-Корунья).

На 57-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Диего Вильярес, а вместо него вышел Лоренцо Аматуччи.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луисми Крус на поле появился Адама Траоре (Депортиво Ла-Корунья).

На 61-й минуте поединка команда Депортиво Ла-Корунья сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Марио Сориано. Счет стал 3:1.

На 66-й минуте Пабло Марин (Реал Сосьедад) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 69-й минуте поединка команда Депортиво Ла-Корунья сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Йеремай Эрнандес. Счет стал 3:2.

На 69-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Карлос Солер, а вместо него вышел Игор Субельдия.

На 71-й минуте предупреждение получил Хосе Мария Хименес (Депортиво Ла-Корунья).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джакомо Куальята на поле появился Джонатан Асп Йенсен (Депортиво Ла-Корунья).

На 88-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Андер Барренечеа, а вместо него вышел Эктор Фор.

На 90-й минуте Лоренцо Аматуччи (Депортиво Ла-Корунья) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 90-й минуте предупреждение получил Янхель Эррера (Реал Сосьедад).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Сосьедад и Депортиво Ла-Корунья завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Реал Сосьедад.

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