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Ахмат - Балтика (11.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

Дата публикации: 11-10-2026

 

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ахмат и Балтика (Калининград). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Aleksei Suchkov. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» в городе Грозный.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ахмат (схема 5-4-1): Вадим Ульянов, Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев, Калиду Сидибе, Клизман Цаке, Мирослав Богосавац, Эгас Касинтура, Исмаэл Силва, Жулио Ромао, Лечи Садулаев, Мохамед Конате.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Балтика (Калининград) на сегодняшнюю встречу: Евгений Латышонок, Мингиян Бевеев, Сергей Варатынов, Лорис Муйоколо, Натан Гассама, Эльдар Чивич, Максим Петров, Иван Беликов, Илья Петров, Константин Шильцов, Ннамди Чинонсо Оффор.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ннамди Чинонсо Оффор (Балтика (Калининград)).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Балтика (Калининград) поле покинул Илья Петров, а вместо него вышел Андрей Мендель.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ннамди Чинонсо Оффор на поле появился Брайан Хиль (Балтика (Калининград)).

На 49-й минуте в карточку арбитра попал Иван Беликов (Балтика (Калининград)).

На 62-й минуте предупреждение получил Сергей Варатынов (Балтика (Калининград)).

На 65-й минуте в составе Балтика (Калининград) поле покинул Сергей Варатынов, а вместо него вышел Эдуардо Андерсон.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамед Конате на поле появился Эральд Максути (Ахмат).

На 72-й минуте в составе Балтика (Калининград) поле покинул Максим Петров, а вместо него вышел Владислав Поспелов.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жулио Ромао на поле появился Мануэль Келиану (Ахмат).

На 77-й минуте в карточку арбитра попал Мануэль Келиану (Ахмат).

На 85-й минуте в составе Балтика (Калининград) поле покинул Константин Шильцов, а вместо него вышел Михаил Рядно.

На 85-й минуте предупреждение получил Андрей Мендель (Балтика (Калининград)).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Исмаэл Силва (Ахмат).

На 90-й минуте предупреждение получил Клизман Цаке (Ахмат).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ахмат и Балтика (Калининград) завершился вничью со счетом 0:0.

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Ахмат - Балтика, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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