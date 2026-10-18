Брайтон - Кристал Пэлас (18.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Кристал Пэлас. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Роберт Джоунс. Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс Стэдиум» в городе Фалмер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Брайтон энд Хоув Альбион (схема 4-2-3-1): Барт Вербрюгген, Ферди Кадыоглу, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим Де Кёйпер, Харалампос Костулас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кристал Пэлас на сегодняшнюю встречу: Вальтер Бенитес, Джейди Канво, Крис Ричардс, Онест Аханор, Анан Халаили, Адам Уортон, Квинтен Тимбер, Тайрик Митчелл, Даити Камада, Йереми Пино, Йёрген Странд Ларсен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Брайтон энд Хоув Альбион открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Джейди Канво. Счет стал 1:0.

На 7-й минуте поединка команда Брайтон энд Хоув Альбион сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Диего Гомес. Счет стал 2:0.

На 10-й минуте поединка команда Брайтон энд Хоув Альбион сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Ясин Аяри. Счет стал 3:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 29-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Паскаль Гросс (Брайтон энд Хоув Альбион).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Квинтен Тимбер, а вместо него вышел Дуайт Макнил.

На 49-й минуте поединка команда Брайтон энд Хоув Альбион сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Харалампос Костулас. Счет стал 4:0.

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Даити Камада (Кристал Пэлас).

На 53-й минуте произошла еще одна замена: вместо Онест Аханор на поле появился Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).

На 61-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Йёрген Странд Ларсен, а вместо него вышел Жан-Филипп Матета.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йереми Пино на поле появился Эдди Нкетия (Кристал Пэлас).

На 64-й минуте предупреждение получил Чема Андрес (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 71-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Паскаль Гросс, а вместо него вышел Джек Хиншелвуд.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харалампос Костулас на поле появился Джорджиньо Рюттер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 81-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Даити Камада, а вместо него вышел Уилл Хьюз.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оливье Боскальи на поле появился Жауэн Хаджам (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 81-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Малик Ялькуйе.

На 84-й минуте поединка команда Брайтон энд Хоув Альбион сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Джек Хиншелвуд. Счет стал 5:0.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Льюис Данк на поле появился Михаэль Свобода (Брайтон энд Хоув Альбион).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Кристал Пэлас завершился с итоговым счетом 5:0 в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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