Сербия - Германия (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сербия и Германия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хавьер Альберола Рохас. Игра прошла на стадионе «Stadium Rajko Mitić (Стадион Райко Митич)» в городе Белград.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сербия (схема 5-3-2): Ваня Милинкович-Савич, Коста Неделькович, Стефан Гудель, Никола Миленкович, Срджан Бабич, Петар Сукачевич, Лазар Самарджич, Стефан Джодич, Сергей Милинкович-Савич, Михайло Цветкович, Душан Тадич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Германия на сегодняшнюю встречу: Марк-Андре тер Стеген, Филипп Трой, Малик Тшау, Джонатан Та, Максимилиан Миттельштедт, Александар Павлович, Йозуа Киммих, Браян Груда, Флориан Вирц, Дерри Шерхант, Кай Хаверц.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 3-й минуте матча команда Германия открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Срджан Бабич. Счет стал 0:1.

На 14-й минуте поединка команда Германия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Браян Груда (Германия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сербия поле покинул Лазар Самарджич, а вместо него вышел Андрия Живкович.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стефан Джодич на поле появился Ваня Драгоевич (Сербия).

На 50-й минуте поединка команда Германия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Браян Груда. Счет стал 0:3.

На 56-й минуте поединка команда Сербия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Срджан Бабич. Счет стал 1:3.

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Срджан Бабич (Сербия).

На 64-й минуте в составе Сербия поле покинул Душан Тадич, а вместо него вышел Владимир Лучич.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михайло Цветкович на поле появился Александр Митрович (Сербия).

На 73-й минуте в составе Германия поле покинул Филипп Трой, а вместо него вышел Ридле Баку.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александар Павлович на поле появился Том Бишоф (Германия).

На 74-й минуте в составе Германия поле покинул Кай Хаверц, а вместо него вышел Никлас Фюллькруг.

На 76-й минуте Ваня Драгоевич (Сербия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Вирц на поле появился Феликс Нмеча (Германия).

На 86-й минуте в составе Германия поле покинул Браян Груда, а вместо него вышел Саид Эль-Мала.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сергей Милинкович-Савич на поле появился Василий Костов (Сербия).

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Петар Сукачевич (Сербия).

На 89-й минуте предупреждение получил Андрия Живкович (Сербия).

На 89-й минуте Андрия Живкович (Сербия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сербия и Германия завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Германия.

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