Флитвуд Таун - Арсенал (27.10.2026) | Кубок Англии 2026/27

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Флитвуд Таун и Арсенал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Хайбери Стэдиум» в городе Флитвуд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Флитвуд Таун (схема 5-4-1): Джей Линч, Шон Руни, Конор Хохи, Риз Беннетт, Финли Поттер, Джейк Бэтти, Криспин Маклин, Харрисон Нил, Марк Хелм, Аарон Лупало-Би, Чед Эванс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Арсенал на сегодняшнюю встречу: Иллан Мелье, Юрриен Тимбер, Кристиан Москера, Марли Сэлмон, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Майлз Льюис-Скелли, Макс Дауман, Кай Хаверц, Кидах О'Нил, Виктор Дьёкереш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 21-й минуте матча команда Флитвуд Таун открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Аарон Лупало-Би. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Арсенал поле покинул Марли Сэлмон, а вместо него вышел Мартин Эдегор.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юрриен Тимбер на поле появился Бен Уайт (Арсенал).

На 50-й минуте поединка команда Арсенал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Виктор Дьёкереш. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 54-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Криспин Маклин (Флитвуд Таун).

На 66-й минуте в составе Флитвуд Таун поле покинул Криспин Маклин, а вместо него вышел Адам Мерфи.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Чед Эванс на поле появился Ронан Кофлан (Флитвуд Таун).

На 66-й минуте в составе Арсенал поле покинул Кидах О'Нил, а вместо него вышел Эберечи Эзе.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Джейк Бэтти (Флитвуд Таун).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марк Хелм на поле появился Энди Кэннон (Флитвуд Таун).

На 82-й минуте в составе Арсенал поле покинул Мартин Субименди, а вместо него вышел Бруно Гимарайнс.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Майлз Льюис-Скелли на поле появился Эзри Конса (Арсенал).

На 82-й минуте в составе Флитвуд Таун поле покинул Аарон Лупало-Би, а вместо него вышел Уилл Дейвис.

На 85-й минуте Макс Дауман (Арсенал) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Энди Кэннон (Флитвуд Таун).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Флитвуд Таун и Арсенал завершился с итоговым счетом 6:4 в пользу команды Флитвуд Таун.

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