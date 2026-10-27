Сассуоло - Лацио (27.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сассуоло и Лацио. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Лука Цуфферли. Игра прошла на стадионе «Мапеи Стадиум» в городе Реджо-нель-Эмилия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сассуоло (схема 4-2-3-1): Стефано Турати, Симоне Чинквеграно, Кас Оденталь, Дуе Чалета-Цар, Джош Дойг, Лука Липани, Даррил Бакола, Доменико Берарди, Кристиан Торстведт, Арман Лорьянте, Себастьяно Эспозито.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лацио на сегодняшнюю встречу: Христос Мандас, Романо Флориани, Йосип Шутало, Диогу Лейте, Нуну Тавареш, Давиде Фраттези, Реда Белаяне, Кеннет Тейлор, Густав Исаксен, Тиджани Нослин, Маттиа Дзакканьи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Лацио открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кеннет Тейлор. Счет стал 0:1.

На 7-й минуте поединка команда Сассуоло сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кристиан Торстведт. Счет стал 1:1.

На 13-й минуте поединка команда Лацио сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Густав Исаксен. Счет стал 1:2.

На 16-й минуте поединка команда Лацио сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Романо Флориани. Счет стал 1:3.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кеннет Тейлор (Лацио).

На 31-й минуте Кристиан Торстведт (Сассуоло) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 43-й минуте поединка команда Сассуоло сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Себастьяно Эспозито. Счет стал 2:3.

На 45+1-й минуте поединка команда Лацио сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Маттиа Дзакканьи. Счет стал 2:4.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Даррил Бакола, а вместо него вышел Ибрагим Сулемана.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кеннет Тейлор на поле появился Фисайо Деле-Баширу (Лацио).

На 50-й минуте Маттиа Дзакканьи (Лацио) не сумел реализовать пенальти.

На 54-й минуте предупреждение получил Доменико Берарди (Сассуоло).

На 55-й минуте поединка команда Лацио сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Тиджани Нослин. Счет стал 2:5.

На 61-й минуте Давиде Фраттези (Лацио) не сумел реализовать пенальти.

На 62-й минуте в составе Лацио поле покинул Романо Флориани, а вместо него вышел Мануэль Лаццари.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нуну Тавареш на поле появился Альфонсо Педраса (Лацио).

На 63-й минуте в составе Лацио поле покинул Густав Исаксен, а вместо него вышел Маттео Канчелльери.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьяно Эспозито на поле появился Кирон Боуи (Сассуоло).

На 63-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Доменико Берарди, а вместо него вышел Фали Канде.

На 65-й минуте поединка команда Лацио сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Тиджани Нослин. Счет стал 2:6.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арман Лорьянте на поле появился Андреа Гион (Сассуоло).

На 71-й минуте в составе Лацио поле покинул Тиджани Нослин, а вместо него вышел Андреа Пинамонти.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуе Чалета-Цар на поле появился Себастьян Валукевич (Сассуоло).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сассуоло и Лацио завершился с итоговым счетом 2:6 в пользу команды Лацио.

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