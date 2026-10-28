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Торино - Комо (27.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

Дата публикации: 28-10-2026

Торино - Комо (27.10.2026) 

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Торино и Комо. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джузеппе Коллу. Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико Гранде Торино» в городе Турин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Торино (схема 3-5-2): Лукас Перри, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Пьетро Комуццо, Рафик Бельгали, Никола Влашич, Даниэл Браганса, Киан Фитц-Джим, Алессио Каччамани, Джованни Симеоне, Че Адамс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Комо на сегодняшнюю встречу: Роберт Санчес, Ян Коуто, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валье, Максимо Перроне, Луис Милья, Лукас Да Кунья, Нико Пас, Максанс Какере, Анастасиос Дувикас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 24-й минуте матча команда Торино открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Че Адамс. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Торино поле покинул Алессио Каччамани, а вместо него вышел Нейтан Паттерсон.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Киан Фитц-Джим на поле появился Гвидас Гинейтис (Торино).

На 58-й минуте в составе Комо поле покинул Максимо Перроне, а вместо него вышел Джейден Аддаи.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максанс Какере на поле появился Мартин Батурина (Комо).

На 70-й минуте в составе Комо поле покинул Алекс Валье, а вместо него вышел Кайки.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 72-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рафик Бельгали (Торино).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Симеоне на поле появился Сандро Куленович (Торино).

На 78-й минуте в составе Комо поле покинул Джейден Аддаи, а вместо него вышел Самуэле Риччи.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луис Милья на поле появился Иван Смольчич (Комо).

На 81-й минуте поединка команда Комо сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Хакобо Рамон. Счет стал 1:1.

На 87-й минуте поединка команда Комо сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 1:2.

На 89-й минуте в составе Торино поле покинул Рафик Бельгали, а вместо него вышел Гаэтано Ористанио.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэл Браганса на поле появился Эмирхан Ильхан (Торино).

На 90+2-й минуте поединка команда Комо сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Мартин Батурина. Счет стал 1:3.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Торино и Комо завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Комо.

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Торино - Комо, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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