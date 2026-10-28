Рома - Кальяри (27.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Рома и Кальяри. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эрманно Феличиани. Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в городе Рим.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Рома (схема 3-5-2): Пьерлуиджи Голлини, Джанлука Манчини, Эван Ндика, Константинос Кулиеракис, Эмануэле Лулли, Брайан Кристанте, Мартен де Рон, Никколо Пизилли, Науэль Молина, Матиас Суле, Сантьяго Кастро.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кальяри на сегодняшнюю встречу: Элия Каприле, Зе Педру, Йерри Мина, Хуан Родригес, Юкинари Сугавара, Алессандро Романо, Алессандро Дейола, Адам Оберт, Мишель Адопо, Алиу Фадера, М'Бала Нзола.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Кальяри открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал М'Бала Нзола с пенальти. Счет стал 0:1.

На 15-й минуте поединка команда Рома сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эмануэле Лулли. Счет стал 1:1.

На 21-й минуте поединка команда Рома сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Никколо Пизилли. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Рома поле покинул Науэль Молина, а вместо него вышел Уэсли.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартен де Рон на поле появился Родригу Мора (Рома).

На 56-й минуте в составе Рома поле покинул Сантьяго Кастро, а вместо него вышел Дониэлл Мален.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо М'Бала Нзола на поле появился Пол Менди (Кальяри).

На 76-й минуте в составе Кальяри поле покинул Алиу Фадера, а вместо него вышел Даниэль Мальдини.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессандро Дейола на поле появился Джозеф Литета (Кальяри).

На 76-й минуте в составе Рома поле покинул Эмануэле Лулли, а вместо него вышел Девин Ренш.

На 81-й минуте поединка команда Кальяри сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Даниэль Мальдини. Счет стал 2:2.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джанлука Манчини на поле появился Даниэле Гиларди (Рома).

На 85-й минуте поединка команда Рома сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Родригу Мора. Счет стал 3:2.

На 87-й минуте поединка команда Рома сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Дониэлл Мален. Счет стал 4:2.

На 90+1-й минуте в составе Кальяри поле покинул Мишель Адопо, а вместо него вышел Янис Массолен.

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юкинари Сугавара на поле появился Яэль Трепи (Кальяри).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 90+4-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хуан Родригес (Кальяри).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Рома и Кальяри завершился с итоговым счетом 4:2 в пользу команды Рома.

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