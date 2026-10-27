Факел - Ахмат (27.10.2026) | Кубок России 2026/27

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Факел Воронеж и Ахмат. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Факел Воронеж (схема 4-3-3): Даниил Фролкин, Худайфа Эль-Махасни, Альберт Габараев, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Кирилл Симонов, Равиль Нетфуллин, Антон Ковалёв, Белайди Пуси, Аксель Гнапи Дабле, Николай Гиоргобиани.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ахмат на сегодняшнюю встречу: Расул Мицаев, Арсен Адамов, Исмаэл Силва, Клизман Цаке, Мирослав Богосавац, Максим Сидоров, Турпал-Али Ибишев, Эгас Касинтура, Калиду Сидибе, Лечи Садулаев, Мохамед Конате.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 21-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Альберт Габараев (Факел Воронеж).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Факел Воронеж поле покинул Белайди Пуси, а вместо него вышел Максим Турищев.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аксель Гнапи Дабле на поле появился Дарко Тодорович (Факел Воронеж).

На 58-й минуте в составе Факел Воронеж поле покинул Антон Ковалёв, а вместо него вышел Александр Кокшаров.

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Мирослав Богосавац (Ахмат).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирилл Симонов на поле появился Абдулла Багамаев (Факел Воронеж).

На 73-й минуте в составе Ахмат поле покинул Мохамед Конате, а вместо него вышел Эральд Максути.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юрий Журавлёв на поле появился Клейтон Сампайо (Факел Воронеж).

На 82-й минуте предупреждение получил Максим Турищев (Факел Воронеж).

На 90+3-й минуте Альберт Габараев (Факел Воронеж) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Факел Воронеж и Ахмат завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Факел Воронеж.

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