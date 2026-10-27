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Шахтёр - Динамо Киев (27.10.2026) | Кубок Украины 2026/27

Дата публикации: 27-10-2026

27 октября 2026
Футбол - Кубок Украины 2026/27

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шахтёр (Донецк) и Динамо (Киев). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шахтёр (Донецк) (схема 5-4-1): Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Марлон, Николай Матвиенко, Педриньо, Алиссон Сантана, Олег Очеретько, Егор Назарина, Глейкер Мендоса, Кауэ Элиас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо (Киев) на сегодняшнюю встречу: Георгий Бущан, Алексей Сыч, Томаш Кендзёра, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Назар Волошин, Владимир Бражко, Николай Михайленко, Элайджа Олувашола Огундана, Николай Шапаренко, Матвей Пономаренко.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 15-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Педриньо (Шахтёр (Донецк)).

На 17-й минуте в карточку арбитра попал Валерий Бондарь (Шахтёр (Донецк)).

На 30-й минуте Тарас Михавко (Динамо (Киев)) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 34-й минуте в карточку арбитра попал Олег Очеретько (Шахтёр (Донецк)).

На 36-й минуте в составе Динамо (Киев) последовала ранняя замена: Назар Волошин уступил место Алиу Тиаре.

На 38-й минуте предупреждение получил Марлон (Шахтёр (Донецк)).

На 43-й минуте матча команда Шахтёр (Донецк) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Глейкер Мендоса. Счет стал 1:0.

На 73-й минуте поединка команда Шахтёр (Донецк) сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Исаке. Счет стал 2:0.

На 87-й минуте поединка команда Шахтёр (Донецк) сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Алиссон Сантана. Счет стал 3:0.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шахтёр (Донецк) и Динамо (Киев) завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Шахтёр (Донецк).

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Шахтёр - Динамо Киев, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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