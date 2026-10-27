Левый Берег - Верес (27.10.2026) | Кубок Украины 2026/27

Во вторник, 27 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Левый Берег Киев и Верес Ровно. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:36 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Стадион Левый Берег» в городе Киев.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Левый Берег Киев (схема 4-1-4-1): Роман Жмурко, Олег Соколов, Андрей Якимов, Валерий Бондаренко, Сидни Силва Сантос, Артём Челядин, Илья Квасница, Викентий Волошин, Олег Криворчучко, Николас Осей Бонсу, Назар Волошин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Верес Ровно на сегодняшнюю встречу: Валентин Горох, Михаил Протасевич, Кай Ципот, Семен Вовченко, Максим Смиян, Владислав Шарай, Ростислав Баран, Даниил Чехер, Микита Александров, Фабрисио Ян, Уэсли.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 41-й минуте матча команда Верес Ровно открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Уэсли. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК Левый Берег Киев поле покинул Николас Осей Бонсу, а вместо него вышел Венделл Флоренсио Брито.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илья Квасница на поле появился Назарий Воробчак (ФК Левый Берег Киев).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 49-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Назар Волошин (ФК Левый Берег Киев).

На 68-й минуте в составе Верес Ровно поле покинул Владислав Шарай, а вместо него вышел Гильерме Байя.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микита Александров на поле появился Игорь Харатин (Верес Ровно).

На 68-й минуте в составе Верес Ровно поле покинул Уэсли, а вместо него вышел Андре Гонсалвеш.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Назар Волошин на поле появился Дмитрий Шастал (ФК Левый Берег Киев).

На 73-й минуте в составе ФК Левый Берег Киев поле покинул Артём Челядин, а вместо него вышел Евгений Банада.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Викентий Волошин на поле появился Диего Энрике Соуза да Силва (ФК Левый Берег Киев).

На 79-й минуте в составе Верес Ровно поле покинул Ростислав Баран, а вместо него вышел Алаги Уолли.

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Алаги Уолли (Верес Ровно).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фабрисио Ян на поле появился Станислав Мигуцкий (Верес Ровно).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Левый Берег Киев и Верес Ровно завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Верес Ровно.

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