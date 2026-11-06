АЗ Алкмар - Ювентус (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами АЗ и Ювентус. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Дамиан Силвестрак. Игра прошла на стадионе «АФАС Стэдиум» в городе Алкмар.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав АЗ (схема 4-3-3): Яри Де Буссер, Денсо Касиус, Ваутер Гос, Льюис Схаутен, Мес де Вит, Дейв Квакман, Вальдемар Бисков, Пер Копмейнерс, Калвин Стенгс, Мекс Меердинк, Ро-Занжело Даал.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ювентус на сегодняшнюю встречу: Гульельмо Викарио, Федерико Гатти, Джон Лукуми, Ллойд Келли, Пьер Калулу, Пап Матар Сарр, Тён Копмейнерс, Андреа Камбьязо, Рандаль Коло-Муани, Керим Алайбегович, Ник Вольтемаде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда Ювентус открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тён Копмейнерс. Счет стал 0:1.

На 23-й минуте в составе АЗ последовала вынужденная замена: Льюис Схаутен уступил место Уэсли Хут.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Уэсли Хут (АЗ).

На 37-й минуте поединка команда Ювентус сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Рандаль Коло-Муани. Счет стал 0:2.

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Андреа Камбьязо (Ювентус).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Керим Алайбегович на поле появился Жереми Бога (Ювентус).

На 60-й минуте в составе Ювентус поле покинул Андреа Камбьязо, а вместо него вышел Хуан Кабаль.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вальдемар Бисков на поле появился Кис Смит (АЗ).

На 63-й минуте в составе АЗ поле покинул Денсо Касиус, а вместо него вышел Элайджа Дейкстра.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ваутер Гос на поле появился Йорди Класи (АЗ).

На 73-й минуте в составе АЗ поле покинул Калвин Стенгс, а вместо него вышел Аюб Уфкир.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ник Вольтемаде на поле появился Джефф Эхатор (Ювентус).

На 79-й минуте в составе Ювентус поле покинул Федерико Гатти, а вместо него вышел Глейсон Бремер.

На 85-й минуте предупреждение получил Джефф Эхатор (Ювентус).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рандаль Коло-Муани на поле появился Дуглас Луис (Ювентус).

На 88-й минуте поединка команда АЗ сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Мекс Меердинк. Счет стал 1:2.

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Хуан Кабаль (Ювентус).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами АЗ и Ювентус завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Ювентус.

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