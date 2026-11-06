Торринсе - Арарат-Армения (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Торреэнсе и ФК Арарат-Армения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Милош Миланович. Игра прошла на стадионе «Эштадиу д-р Магальяйнш Пессоа» в городе Лейрия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Торреэнсе (схема 4-2-3-1): Лукас Паес, Жонатан Мутомбо, Мохамед Али Дьядье, Волней Волней, Хави Васкес, Жоау Маркеш, Алехандро Альфаро, Мануэль Посо, Карем Зоаби, Данни Жан, Хорхе Агирре.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Арарат-Армения на сегодняшнюю встречу: Жуан Бравим, Уго Оливейра, Бруно Уилсон, Александрос Малис, Эдгар Григорян, Карен Мурадян, Хуан Баланта, Артур Серобян, Бенни, Жирайр Шагоян, Сандро Лима.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Густаво Рижо (Торреэнсе).

На 13-й минуте матча команда Торреэнсе открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Хорхе Агирре. Счет стал 1:0.

На 25-й минуте Хорхе Агирре (Торреэнсе) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 36-й минуте в составе Торреэнсе последовала ранняя замена: Карем Зоаби уступил место Муса Драмме.

На 41-й минуте поединка команда ФК Арарат-Армения сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Карен Мурадян. Счет стал 1:1.

На 43-й минуте предупреждение получил Бруно Уилсон (ФК Арарат-Армения).

На 45+2-й минуте в карточку арбитра попал Карен Мурадян (ФК Арарат-Армения).

На 45+2-й минуте предупреждение получил Волней Волней (Торреэнсе).

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Бенни (ФК Арарат-Армения).

На 58-й минуте поединка команда ФК Арарат-Армения сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Бруно Уилсон. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мануэль Посо на поле появился Луис Кинтеро (Торреэнсе).

На 66-й минуте в составе Торреэнсе поле покинул Жонатан Мутомбо, а вместо него вышел Давид Бруну.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бенни на поле появился Зидан Банжаки (ФК Арарат-Армения).

На 68-й минуте в составе ФК Арарат-Армения поле покинул Жирайр Шагоян, а вместо него вышел Карлос Франса.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоау Маркеш на поле появился Амин Удрири (Торреэнсе).

На 76-й минуте в составе Торреэнсе поле покинул Данни Жан, а вместо него вышел Хуан Мария Альседо.

На 76-й минуте Жуан Бравим (ФК Арарат-Армения) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Серобян на поле появился Арман Нерсесян (ФК Арарат-Армения).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Арман Нерсесян (ФК Арарат-Армения).

На 80-й минуте в составе ФК Арарат-Армения поле покинул Хуан Баланта, а вместо него вышел Камо Оганесян.

На 84-й минуте предупреждение получил Карлос Франса (ФК Арарат-Армения).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Оливейра на поле появился Максенс Карлье (ФК Арарат-Армения).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Муса Драмме (Торреэнсе).

На 90+3-й минуте поединка команда Торреэнсе сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Хави Васкес. Счет стал 2:2.

На 90+5-й минуте поединка команда Торреэнсе сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Муса Драмме. Счет стал 3:2.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Торреэнсе и ФК Арарат-Армения завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Торреэнсе.

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