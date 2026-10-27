Левый Берег - Верес 27 октября обзор матча
Дата публикации: 27-10-2026
Буковина
0 : 0
Кривбасс
События матча ФК Левый Берег Киев - Верес Ровно
41'
⚽
Уэсли (0 - 1)
46'
⇄
Венделл Флоренсио Брито / Николас Осей Бонсу
46'
⇄
Назарий Воробчак / Илья Квасница
49'
Назар Волошин
68'
⇄
Гильерме Байя / Владислав Шарай
68'
⇄
Игорь Харатин / Микита Александров
68'
⇄
Андре Гонсалвеш / Уэсли
73'
⇄
Дмитрий Шастал / Назар Волошин
73'
⇄
Евгений Банада / Артём Челядин
78'
⇄
Диего Энрике Соуза да Силва / Викентий Волошин
79'
⇄
Алаги Уолли / Ростислав Баран
86'
Алаги Уолли
87'
⇄
Станислав Мигуцкий / Фабрисио Ян
Составы команд
Буковина
Черновцы
Кривбасс
Кривой Рог
|94
|вр
|Герман Пеньков
|24
|зщ
|Андрей Бусько
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|11
|пз
|Виталий Дахновский
90+2'
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|20
|пз
|Максим Задерака
58'
|77
|пз
|Михаэл Клепач
58'
|70
|нп
|Мор Талла
58'
|21
|нп
|Даниил Кравчук
76'
|97
|нп
|Олег Ильин
|25
|пз
|Виталий Груша
58'
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
58'
|7
|нп
|Олег Кожушко
58'
|17
|Fedir Babak
76'
|12
|нп
|Evgeniy Pidlepenets
90+2'
|12
|вр
|Александр Кемкин
|22
|зщ
|Joao Machado
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|3
|зщ
|Jimmy Mpanzu
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|17
|пз
|Рой Нави
|18
|пз
|Бар Лин
67'
|21
|нп
|Александр Каменский
67'
|11
|нп
|Cyprian Kachwele
46'
|9
|нп
|Shakeone Satchwell
46'90'
|10
|пз
|Giovany Herbert
67'
|27
|нп
|Дмитрий Годя
67'
|24
|нп
|Владимир Мулик
90'
Запасные
|30
|вр
|Данила Каневцев
|4
|зщ
|Тарас Сакив
|10
|пз
|Bogdan Boychuk
|18
|нп
|Edwin Odinaka
|1
|Artem Matsyuk
|69
|Eduard Romanets
|1
|вр
|Богдан Хома
|2
|зщ
|Алексей Товарницкий
|15
|зщ
|Joseph Jones
|5
|зщ
|Vyacheslav Kulbachuk
|28
|зщ
|Santiago Cuiza
|7
|пз
|Yackson Rivas
|14
|нп
|Ассан Сек
|41
|Abdulmajeed Danladi
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
Наказания
Cyprian Kachwele
13'
Денис Пидгурский
39'
Андрей Бусько
72'
Олег Кожушко
84'
Ярослав Шевченко
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Верес, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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