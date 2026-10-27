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Левый Берег - Верес 27 октября обзор матча

Дата публикации: 27-10-2026
Буковина
Буковина
0 : 0
Кривбасс
Кривбасс
События матча ФК Левый Берег Киев - Верес Ровно
41'
Уэсли (0 - 1)
46'
Венделл Флоренсио Брито / Николас Осей Бонсу
46'
Назарий Воробчак / Илья Квасница
49'
Назар Волошин
68'
Гильерме Байя / Владислав Шарай
68'
Игорь Харатин / Микита Александров
68'
Андре Гонсалвеш / Уэсли
73'
Дмитрий Шастал / Назар Волошин
73'
Евгений Банада / Артём Челядин
78'
Диего Энрике Соуза да Силва / Викентий Волошин
79'
Алаги Уолли / Ростислав Баран
86'
Алаги Уолли
87'
Станислав Мигуцкий / Фабрисио Ян
Составы команд
Буковина
Черновцы
Кривбасс
Кривой Рог
94УкраинаврГерман Пеньков
24УкраиназщАндрей Бусько
5УкраиназщВладислав Приймак
3УкраиназщНикита Безуглый
11УкраинапзВиталий Дахновский
90+2'
44УкраинапзВадим Витенчук
20УкраинапзМаксим Задерака
58'
77ХорватияпзМихаэл Клепач
58'
70СенегалнпМор Талла
58'
21УкраинанпДаниил Кравчук
76'
97УкраинанпОлег Ильин
25УкраинапзВиталий Груша
58'
6УкраинапзВячеслав Танковский
58'
7УкраинанпОлег Кожушко
58'
17УкраинаFedir Babak
76'
12УкраинанпEvgeniy Pidlepenets
90+2'
12УкраинаврАлександр Кемкин
22ПортугалиязщJoao Machado
4УкраиназщВладимир Виливальд
3ПортугалиязщJimmy Mpanzu
16БразилиязщТиаго Боржес
6УкраинапзДенис Пидгурский
8УкраинапзЯрослав Шевченко
17ИзраильпзРой Нави
18ИзраильпзБар Лин
67'
21УкраинанпАлександр Каменский
67'
11ТанзаниянпCyprian Kachwele
46'
9ЯмайканпShakeone Satchwell
46'90'
10ПанамапзGiovany Herbert
67'
27УкраинанпДмитрий Годя
67'
24УкраинанпВладимир Мулик
90'
Запасные
30УкраинаврДанила Каневцев
4УкраиназщТарас Сакив
10УкраинапзBogdan Boychuk
18НигериянпEdwin Odinaka
1УкраинаArtem Matsyuk
69УкраинаEduard Romanets
1УкраинаврБогдан Хома
2УкраиназщАлексей Товарницкий
15ПанамазщJoseph Jones
5УкраиназщVyacheslav Kulbachuk
28БоливиязщSantiago Cuiza
7ВенесуэлапзYackson Rivas
14СенегалнпАссан Сек
41НигерияAbdulmajeed Danladi
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
Наказания
Cyprian Kachwele
13'
Денис Пидгурский
39'
Андрей Бусько
72'
Олег Кожушко
84'
Ярослав Шевченко
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Верес, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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