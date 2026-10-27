Левый Берег - Верес 27 октября обзор матча Дата публикации: 27-10-2026 Буковина 0 : 0 Кривбасс События матча ФК Левый Берег Киев - Верес Ровно 41' ⚽ Уэсли (0 - 1) 46' ⇄ Венделл Флоренсио Брито / Николас Осей Бонсу 46' ⇄ Назарий Воробчак / Илья Квасница 49' Назар Волошин 68' ⇄ Гильерме Байя / Владислав Шарай 68' ⇄ Игорь Харатин / Микита Александров 68' ⇄ Андре Гонсалвеш / Уэсли 73' ⇄ Дмитрий Шастал / Назар Волошин 73' ⇄ Евгений Банада / Артём Челядин 78' ⇄ Диего Энрике Соуза да Силва / Викентий Волошин 79' ⇄ Алаги Уолли / Ростислав Баран 86' Алаги Уолли 87' ⇄ Станислав Мигуцкий / Фабрисио Ян Составы команд Буковина Черновцы Кривбасс Кривой Рог 94 вр Герман Пеньков 24 зщ Андрей Бусько 5 зщ Владислав Приймак 3 зщ Никита Безуглый 11 пз Виталий Дахновский 90+2' 44 пз Вадим Витенчук 20 пз Максим Задерака 58' 77 пз Михаэл Клепач 58' 70 нп Мор Талла 58' 21 нп Даниил Кравчук 76' 97 нп Олег Ильин 25 пз Виталий Груша 58' 6 пз Вячеслав Танковский 58' 7 нп Олег Кожушко 58' 17 Fedir Babak 76' 12 нп Evgeniy Pidlepenets 90+2' 12 вр Александр Кемкин 22 зщ Joao Machado 4 зщ Владимир Виливальд 3 зщ Jimmy Mpanzu 16 зщ Тиаго Боржес 6 пз Денис Пидгурский 8 пз Ярослав Шевченко 17 пз Рой Нави 18 пз Бар Лин 67' 21 нп Александр Каменский 67' 11 нп Cyprian Kachwele 46' 9 нп Shakeone Satchwell 46'90' 10 пз Giovany Herbert 67' 27 нп Дмитрий Годя 67' 24 нп Владимир Мулик 90' Запасные 30 вр Данила Каневцев 4 зщ Тарас Сакив 10 пз Bogdan Boychuk 18 нп Edwin Odinaka 1 Artem Matsyuk 69 Eduard Romanets 1 вр Богдан Хома 2 зщ Алексей Товарницкий 15 зщ Joseph Jones 5 зщ Vyacheslav Kulbachuk 28 зщ Santiago Cuiza 7 пз Yackson Rivas 14 нп Ассан Сек 41 Abdulmajeed Danladi Главные тренеры Патрик ван Леуэн Наказания Cyprian Kachwele 13' Денис Пидгурский 39' Андрей Бусько 72' Олег Кожушко 84' Ярослав Шевченко 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Верес, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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