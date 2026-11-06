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Университатя Кр - Эгнатия 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Университатя Кр
Университатя Кр
2 : 0
Эгнатия
Эгнатия
События матча Университатя Крайова - КФ Эгнатия
24'
Александру Чикилдэу (1 - 0)
32'
Никушор Банку (2 - 0)
34'
Никола Стеванович
60'
Замиг Алиев / Нуман Аджетовик
60'
Геральб Смайли / Гильем Хайме
61'
Ледио Бегья / Карим Лукили
64'
Симон Элисор / Ассад Аль-Хамлави
64'
Самуэль Телес / Штефан Байарам
72'
Юргенс Монтенегро / Даниэль Аджесса
74'
Александру Чикилдэу
76'
Давид Матей / Александру Чикилдэу
79'
Энео Битри
79'
Симон Элисор
83'
Энео БитриВторая желтая — удаление
84'
Адриан Рус / Никола Стеванович
85'
Ибрагим Диабате / Алессандро Альбанезе
90'
Давид Матей
Составы команд
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Эгнатия
Ррогожина, Албания
21РумынияврЛауренциу Попеску
3УкраиназщАлександр Романчук
24СербиязщНикола Стеванович
84'
6РумыниязщВладимир Скречу
17Коста-РикапзКарлос Мора
16ПортугалияпзЖоау Ламейра
8РумынияпзТудор Бэлуцэ
11РумынияпзНикушор Банку
20РумыниянпАлександру Чикылдэу
76'
9ПалестинанпАссад Аль-Хамлауи
64'
10РумыниянпШтефан Баярам
64'
23ПортугалияпзСамуэл Телеш
64'
22ФранциянпСимон Элизор
64'
30РумынияпзДавид Матей
76'
28РумыниязщАдриан Рус
84'
98АлбанияврМарио Дайсинани
22ИспаниязщГильем Хайме
61'
33АлбаниязщЭнео Битри
24Северная МакедониязщНуман Аетович
60'
29БразилиязщАндрей Яго
17КосовопзАльтин Крюэзиу
6АлбанияпзАльбано Алекси
7БразилияпзФернандо Медейрос
10БельгияпзАлессандро Альбанезе
85'
20МароккопзКарим Лукили
60'
2КамеруннпДаниэль Аджесса
72'
4АзербайджанзщЗамиг Алиев
60'
80АлбанияпзЛедио Бекья
60'
55АлбаниязщГеральб Смайли
61'
99Коста-РиканпХургенс Монтенегро
72'
8Кот-д&#039;ИвуарпзИбраим Дьябате
85'
Голы
Александру Чикылдэу
Ассад Аль-Хамлауи
1:0
24'
Никушор Банку
Карлос Мора
2:0
32'
Наказания
Никола Стеванович
34'
Александру Чикылдэу
74'
Энео Битри
79'
Симон Элизор
79'
Энео Битри
83'
Давид Матей
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Университатя Кр - Эгнатия, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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