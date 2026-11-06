Университатя Кр - Эгнатия 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Университатя Кр 2 : 0 Эгнатия События матча Университатя Крайова - КФ Эгнатия 24' ⚽ Александру Чикилдэу (1 - 0) 32' ⚽ Никушор Банку (2 - 0) 34' Никола Стеванович 60' ⇄ Замиг Алиев / Нуман Аджетовик 60' ⇄ Геральб Смайли / Гильем Хайме 61' ⇄ Ледио Бегья / Карим Лукили 64' ⇄ Симон Элисор / Ассад Аль-Хамлави 64' ⇄ Самуэль Телес / Штефан Байарам 72' ⇄ Юргенс Монтенегро / Даниэль Аджесса 74' Александру Чикилдэу 76' ⇄ Давид Матей / Александру Чикилдэу 79' Энео Битри 79' Симон Элисор 83' Энео Битри Вторая желтая — удаление 84' ⇄ Адриан Рус / Никола Стеванович 85' ⇄ Ибрагим Диабате / Алессандро Альбанезе 90' Давид Матей Составы команд Университатя Кр Крайова, Румыния Эгнатия Ррогожина, Албания 21 вр Лауренциу Попеску 3 зщ Александр Романчук 24 зщ Никола Стеванович 84' 6 зщ Владимир Скречу 17 пз Карлос Мора 16 пз Жоау Ламейра 8 пз Тудор Бэлуцэ 11 пз Никушор Банку 20 нп Александру Чикылдэу 76' 9 нп Ассад Аль-Хамлауи 64' 10 нп Штефан Баярам 64' 23 пз Самуэл Телеш 64' 22 нп Симон Элизор 64' 30 пз Давид Матей 76' 28 зщ Адриан Рус 84' 98 вр Марио Дайсинани 22 зщ Гильем Хайме 61' 33 зщ Энео Битри 24 зщ Нуман Аетович 60' 29 зщ Андрей Яго 17 пз Альтин Крюэзиу 6 пз Альбано Алекси 7 пз Фернандо Медейрос 10 пз Алессандро Альбанезе 85' 20 пз Карим Лукили 60' 2 нп Даниэль Аджесса 72' 4 зщ Замиг Алиев 60' 80 пз Ледио Бекья 60' 55 зщ Геральб Смайли 61' 99 нп Хургенс Монтенегро 72' 8 пз Ибраим Дьябате 85' Голы Александру Чикылдэу Ассад Аль-Хамлауи 1:0 24' Никушор Банку Карлос Мора 2:0 32' Наказания Никола Стеванович 34' Александру Чикылдэу 74' Энео Битри 79' Симон Элизор 79' Энео Битри 83' Давид Матей 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Университатя Кр - Эгнатия, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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