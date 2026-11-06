Университатя Кр - Эгнатия 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Университатя Кр
2 : 0
Эгнатия
События матча Университатя Крайова - КФ Эгнатия
24'
⚽
Александру Чикилдэу (1 - 0)
32'
⚽
Никушор Банку (2 - 0)
34'
Никола Стеванович
60'
⇄
Замиг Алиев / Нуман Аджетовик
60'
⇄
Геральб Смайли / Гильем Хайме
61'
⇄
Ледио Бегья / Карим Лукили
64'
⇄
Симон Элисор / Ассад Аль-Хамлави
64'
⇄
Самуэль Телес / Штефан Байарам
72'
⇄
Юргенс Монтенегро / Даниэль Аджесса
74'
Александру Чикилдэу
76'
⇄
Давид Матей / Александру Чикилдэу
79'
Энео Битри
79'
Симон Элисор
83'
Энео БитриВторая желтая — удаление
84'
⇄
Адриан Рус / Никола Стеванович
85'
⇄
Ибрагим Диабате / Алессандро Альбанезе
90'
Давид Матей
Составы команд
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Эгнатия
Ррогожина, Албания
|21
|вр
|Лауренциу Попеску
|3
|зщ
|Александр Романчук
|24
|зщ
|Никола Стеванович
84'
|6
|зщ
|Владимир Скречу
|17
|пз
|Карлос Мора
|16
|пз
|Жоау Ламейра
|8
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|11
|пз
|Никушор Банку
|20
|нп
|Александру Чикылдэу
76'
|9
|нп
|Ассад Аль-Хамлауи
64'
|10
|нп
|Штефан Баярам
64'
|23
|пз
|Самуэл Телеш
64'
|22
|нп
|Симон Элизор
64'
|30
|пз
|Давид Матей
76'
|28
|зщ
|Адриан Рус
84'
|98
|вр
|Марио Дайсинани
|22
|зщ
|Гильем Хайме
61'
|33
|зщ
|Энео Битри
|24
|зщ
|Нуман Аетович
60'
|29
|зщ
|Андрей Яго
|17
|пз
|Альтин Крюэзиу
|6
|пз
|Альбано Алекси
|7
|пз
|Фернандо Медейрос
|10
|пз
|Алессандро Альбанезе
85'
|20
|пз
|Карим Лукили
60'
|2
|нп
|Даниэль Аджесса
72'
|4
|зщ
|Замиг Алиев
60'
|80
|пз
|Ледио Бекья
60'
|55
|зщ
|Геральб Смайли
61'
|99
|нп
|Хургенс Монтенегро
72'
|8
|пз
|Ибраим Дьябате
85'
Голы
Александру Чикылдэу
Ассад Аль-Хамлауи
1:0
24'
Никушор Банку
Карлос Мора
2:0
32'
Наказания
Никола Стеванович
34'
Александру Чикылдэу
74'
Энео Битри
79'
Симон Элизор
79'
Энео Битри
83'
Давид Матей
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Университатя Кр - Эгнатия, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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