Монако - Норшелланн 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Монако 2 : 0 Норшелланн События матча АС Монако - Норшелланн 17' Илан Туре 30' Ноа Маркманн 33' ⚽ Матис Детюрбе (1 - 0) 57' ⇄ Вандерсон / Илан Туре 58' ⇄ Садибу Сане / Эрик Дайер 58' ⇄ Александр Головин / Эдан Диоп 61' ⇄ Ибрагим Адель / Виллум Бертельсен 61' ⇄ Принс Амоако / Ламин Садио 66' Виктор Нельссон 70' ⇄ Мамаду Кулибали / Парис Бруннер 70' ⇄ Яльте Расмуссен / Ола Сольбаккен 70' ⇄ Рунар Робинсонн Норхейм / Маркус Уокер 78' ⇄ Матис Аблен / Фоларин Балогун 86' ⇄ Никлас Ройкьер / Мальте Хейде 90+1' ⚽ Матис Аблен (2 - 0) Составы команд Монако Монако, Монако Норшелланн Фарум, Дания 1 вр Лукаш Градецки 4 зщ Джордан Тезе 15 зщ Эрик Дайер 58' 13 зщ Кристиан Мависса 6 пз Денис Закария 18 пз Такуми Минамино 7 пз Матис Детурбе 49 пз Илан Туре 58' 37 пз Эдан Диоп 58' 29 нп Парис Бруннер 70' 9 нп Фоларин Балогун 78' 72 зщ Садибу Сане 58' 2 зщ Вандерсон 58' 10 пз Александр Головин 58' 28 нп Мамаду Кулибали 70' 11 нп Маттис Аблин 78' 13 вр Андреас Хансен 4 зщ Ноа Маркманн 25 зщ Виктор Нельссон 28 зщ Маркус Валькер 70' 3 зщ Тобиас Сальквист 6 пз Марк Бринк 5 пз Юхо Лахтеенмяки 21 пз Malte Heyde 86' 29 нп Виллум Бертельсен 61' 9 нп Ола Сольбаккен 70' 37 нп Lamine Sadio 61' 10 нп Prince Junior 61' 14 нп Ибрахим Адель 61' 23 пз Рунар Робинсон Норхейм 70' 40 нп Hjalte Rasmussen 70' 8 пз Никлас Рёйкьер 86' Запасные 16 вр Филипп Кён 40 вр Жюль Ставецки 20 зщ Флавиу Назинью 22 зщ Мохаммед Салису 8 пз Ламин Камара 19 пз Пап Кабраль 14 нп Мика Биерет 16 вр Якоб Буск 22 вр Карлйохан Эрикссон 2 зщ Петер Анкерсен 15 зщ Stephen Acquah 32 зщ Виктор Густафсен 35 зщ Villads Rutkjaer 49 William Faber Главные тренеры Филипе Луис Голы Матис Детурбе Такуми Минамино 1:0 33' Маттис Аблин Матис Детурбе 2:0 90+1' Наказания Илан Туре 17' Ноа Маркманн 30' Виктор Нельссон 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Норшелланн, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Лугано - Кауно Жальгирис 5 ноября обзор матча

Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...

Милан - Ференцварош 5 ноября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...

Реал Сосьедад - Лион 5 ноября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...

Андерлехт - Зальцбург 5 ноября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...