Монако - Норшелланн 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Монако
2 : 0
Норшелланн
События матча АС Монако - Норшелланн
17'
Илан Туре
30'
Ноа Маркманн
33'
⚽
Матис Детюрбе (1 - 0)
57'
⇄
Вандерсон / Илан Туре
58'
⇄
Садибу Сане / Эрик Дайер
58'
⇄
Александр Головин / Эдан Диоп
61'
⇄
Ибрагим Адель / Виллум Бертельсен
61'
⇄
Принс Амоако / Ламин Садио
66'
Виктор Нельссон
70'
⇄
Мамаду Кулибали / Парис Бруннер
70'
⇄
Яльте Расмуссен / Ола Сольбаккен
70'
⇄
Рунар Робинсонн Норхейм / Маркус Уокер
78'
⇄
Матис Аблен / Фоларин Балогун
86'
⇄
Никлас Ройкьер / Мальте Хейде
90+1'
⚽
Матис Аблен (2 - 0)
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Норшелланн
Фарум, Дания
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|15
|зщ
|Эрик Дайер
58'
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|6
|пз
|Денис Закария
|18
|пз
|Такуми Минамино
|7
|пз
|Матис Детурбе
|49
|пз
|Илан Туре
58'
|37
|пз
|Эдан Диоп
58'
|29
|нп
|Парис Бруннер
70'
|9
|нп
|Фоларин Балогун
78'
|72
|зщ
|Садибу Сане
58'
|2
|зщ
|Вандерсон
58'
|10
|пз
|Александр Головин
58'
|28
|нп
|Мамаду Кулибали
70'
|11
|нп
|Маттис Аблин
78'
|13
|вр
|Андреас Хансен
|4
|зщ
|Ноа Маркманн
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|28
|зщ
|Маркус Валькер
70'
|3
|зщ
|Тобиас Сальквист
|6
|пз
|Марк Бринк
|5
|пз
|Юхо Лахтеенмяки
|21
|пз
|Malte Heyde
86'
|29
|нп
|Виллум Бертельсен
61'
|9
|нп
|Ола Сольбаккен
70'
|37
|нп
|Lamine Sadio
61'
|10
|нп
|Prince Junior
61'
|14
|нп
|Ибрахим Адель
61'
|23
|пз
|Рунар Робинсон Норхейм
70'
|40
|нп
|Hjalte Rasmussen
70'
|8
|пз
|Никлас Рёйкьер
86'
Запасные
|16
|вр
|Филипп Кён
|40
|вр
|Жюль Ставецки
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|8
|пз
|Ламин Камара
|19
|пз
|Пап Кабраль
|14
|нп
|Мика Биерет
|16
|вр
|Якоб Буск
|22
|вр
|Карлйохан Эрикссон
|2
|зщ
|Петер Анкерсен
|15
|зщ
|Stephen Acquah
|32
|зщ
|Виктор Густафсен
|35
|зщ
|Villads Rutkjaer
|49
|William Faber
Главные тренеры
|Филипе Луис
Голы
Матис Детурбе
Такуми Минамино
1:0
33'
Маттис Аблин
Матис Детурбе
2:0
90+1'
Наказания
Илан Туре
17'
Ноа Маркманн
30'
Виктор Нельссон
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Норшелланн, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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