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Монако - Норшелланн 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Монако
Монако
2 : 0
Норшелланн
Норшелланн
События матча АС Монако - Норшелланн
17'
Илан Туре
30'
Ноа Маркманн
33'
Матис Детюрбе (1 - 0)
57'
Вандерсон / Илан Туре
58'
Садибу Сане / Эрик Дайер
58'
Александр Головин / Эдан Диоп
61'
Ибрагим Адель / Виллум Бертельсен
61'
Принс Амоако / Ламин Садио
66'
Виктор Нельссон
70'
Мамаду Кулибали / Парис Бруннер
70'
Яльте Расмуссен / Ола Сольбаккен
70'
Рунар Робинсонн Норхейм / Маркус Уокер
78'
Матис Аблен / Фоларин Балогун
86'
Никлас Ройкьер / Мальте Хейде
90+1'
Матис Аблен (2 - 0)
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Норшелланн
Фарум, Дания
1ФинляндияврЛукаш Градецки
4НидерландызщДжордан Тезе
15АнглиязщЭрик Дайер
58'
13ФранциязщКристиан Мависса
6ШвейцарияпзДенис Закария
18ЯпонияпзТакуми Минамино
7ФранцияпзМатис Детурбе
49ФранцияпзИлан Туре
58'
37ФранцияпзЭдан Диоп
58'
29ГерманиянпПарис Бруннер
70'
9СШАнпФоларин Балогун
78'
72СенегалзщСадибу Сане
58'
2Бразилиязщ Вандерсон
58'
10РоссияпзАлександр Головин
58'
28ФранциянпМамаду Кулибали
70'
11ФранциянпМаттис Аблин
78'
13ДанияврАндреас Хансен
4ДаниязщНоа Маркманн
25ДаниязщВиктор Нельссон
28ДаниязщМаркус Валькер
70'
3ДаниязщТобиас Сальквист
6ДанияпзМарк Бринк
5ФинляндияпзЮхо Лахтеенмяки
21ДанияпзMalte Heyde
86'
29ДаниянпВиллум Бертельсен
61'
9НорвегиянпОла Сольбаккен
70'
37СенегалнпLamine Sadio
61'
10ГананпPrince Junior
61'
14ЕгипетнпИбрахим Адель
61'
23НорвегияпзРунар Робинсон Норхейм
70'
40ДаниянпHjalte Rasmussen
70'
8ДанияпзНиклас Рёйкьер
86'
Запасные
16ШвейцарияврФилипп Кён
40ФранцияврЖюль Ставецки
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
22ГаназщМохаммед Салису
8СенегалпзЛамин Камара
19ФранцияпзПап Кабраль
14ДаниянпМика Биерет
16ДанияврЯкоб Буск
22ФинляндияврКарлйохан Эрикссон
2ДаниязщПетер Анкерсен
15ГаназщStephen Acquah
32ДаниязщВиктор Густафсен
35ДаниязщVillads Rutkjaer
49ДанияWilliam Faber
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
Голы
Матис Детурбе
Такуми Минамино
1:0
33'
Маттис Аблин
Матис Детурбе
2:0
90+1'
Наказания
Илан Туре
17'
Ноа Маркманн
30'
Виктор Нельссон
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Норшелланн, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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