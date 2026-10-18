Лорьян - Монако 18 Октября прямая трансляция
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
18 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монако
Монако
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
|77
|пз
|Панос Кацерис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|18
|нп
|Ибраима Бальде
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
|37
|пз
|Эдан Диоп
|8
|пз
|Ламин Камара
|7
|нп
|Матис Детурбе
|11
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Филипе Луис
История личных встреч
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Лион
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Париж
|6
|11
|7
|Тулуза
|7
|9
|8
|Брест
|6
|8
|9
|Лорьян
|6
|8
|10
|Ницца
|6
|8
|11
|Ланс
|6
|7
|12
|Страсбург
|7
|7
|13
|Анже
|6
|7
|14
|Марсель
|6
|6
|15
|Ле-Ман
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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