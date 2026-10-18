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Лорьян - Монако 18 Октября прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
18 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лорьян
Монако

Стартовый состав
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монако
Монако
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
95ФранциязщСулейман Туре
3ТунисзщМонтассар Тальби
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
33ФранцияпзГабен Бернардо
77ГрецияпзПанос Кацерис
62КамерунпзАртур Эбонг
18ФранциянпИбраима Бальде
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
13ФранциязщКристиан Мависса
6ШвейцарияпзДенис Закария
10РоссияпзАлександр Головин
37ФранцияпзЭдан Диоп
8СенегалпзЛамин Камара
7ФранциянпМатис Детурбе
11ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
БразилияФилипе Луис
История личных встреч
16.01.2026Франция — Лига 118-й турМонако1 : 3Лорьян
27.09.2025Франция — Лига 16-й турЛорьян3 : 1Монако
17.03.2024Франция - Лига 126-й турМонако2 : 2Лорьян
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛорьян2 : 2Монако
16.04.2023Франция - Лига 131-й турМонако3 : 1Лорьян
11.01.2023Франция - Лига 118-й турЛорьян2 : 2Монако
13.02.2022Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0Лорьян
13.08.2021Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 0Монако
14.02.2021Франция - Лига 125-й турМонако2 : 2Лорьян
06.01.2021Франция - Лига 118-й турЛорьян2 : 5Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль613
4
Лига чемпионов
Ренн613
5
Лига Европы
Лион611
6
Лига конференций
Париж611
7 Тулуза79
8 Брест68
9 Лорьян68
10 Ницца68
11 Ланс67
12 Страсбург77
13 Анже67
14 Марсель66
15 Ле-Ман76
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лорьян
0%
Ничья
0%
Монако
0%

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