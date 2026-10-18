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Боруссия М - Хоффенхайм 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
18 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Боруссия М
Хоффенхайм

Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Мориц Николас
14 Япония зщ Даики Хасиока
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
29 США зщ Джозеф Скалли
26 Германия зщ Лукас Ульрих
2 Италия зщ Фабио Кьяродия
38 Швеция пз Уго Болин
16 Германия пз Филипп Зандер
47 Япония пз Zento Uno
36 Германия пз Ваэль Мохиа
3 Швеция нп Исак Лидберг
1 Германия вр Оливер Бауман
34 Чехия зщ Владимир Цоуфал
5 Турция зщ Озан Кабак
28 Япония зщ Коки Матида
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
22 Австрия пз Александер Прасс
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
7 Косово пз Леон Авдуллаху
19 Германия нп Тим Лемперле
11 Косово нп Фисник Аслани
14 Дания нп Адам Дагим
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия М4 : 0Хоффенхайм
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм5 : 1Боруссия М
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Боруссия М4 : 4Хоффенхайм
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2Боруссия М
20.04.2024 Германия — Бундеслига 30-й тур Хоффенхайм4 : 3Боруссия М
02.12.2023 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия М2 : 1Хоффенхайм
28.01.2023 Германия — Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм1 : 4Боруссия М
06.08.2022 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М3 : 1Хоффенхайм
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М5 : 1Хоффенхайм
18.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм1 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург513
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Шальке-0465
15 Падерборн 0765
16
Стыковая зона
Унион65
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Боруссия М
0%
Ничья
0%
Хоффенхайм
0%

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