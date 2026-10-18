Боруссия М - Хоффенхайм 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
18 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Мориц Николас
|14
|зщ
|Даики Хасиока
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|38
|пз
|Уго Болин
|16
|пз
|Филипп Зандер
|47
|пз
|Zento Uno
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|3
|нп
|Исак Лидберг
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|28
|зщ
|Коки Матида
|39
|зщ
|Матс Ротс
|22
|пз
|Александер Прасс
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|19
|нп
|Тим Лемперле
|11
|нп
|Фисник Аслани
|14
|нп
|Адам Дагим
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 4
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|02.12.2023
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 4
|06.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Шальке-04
|6
|5
|15
|Падерборн 07
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Унион
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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