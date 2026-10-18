Лех П - Корона 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
18 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лех П
Познань
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 3
|06.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|3 : 2
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 3
|10.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Легия
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Погонь
|10
|21
|5
|Висла Кр
|11
|18
|6
|ГКС Катовице
|11
|18
|7
|Пяст
|10
|16
|8
|Корона
|10
|15
|9
|Заглембе Л
|10
|15
|10
|Ягеллония
|9
|12
|11
|Мотор
|11
|12
|12
|Висла Плоцк
|9
|11
|13
|Краковия
|10
|11
|14
|Видзев
|11
|10
|15
|Радомяк
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|11
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков