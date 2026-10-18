23:40 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Лех П - Корона 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
18 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Лех П
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Лех П
Познань
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Корона1 : 2Лех П
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Лех П1 : 1Корона
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Лех П2 : 0Корона
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона2 : 3Лех П
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 2Корона
02.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1Лех П
19.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Корона0 : 3Лех П
06.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Лех П3 : 2Корона
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Корона0 : 3Лех П
10.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П0 : 0Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 ГКС Катовице1118
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Мотор1112
12 Висла Плоцк911
13 Краковия1011
14 Видзев1110
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лех П
0%
Ничья
0%
Корона
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close