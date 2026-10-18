Балтика - Ростов 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Балтика
Калининград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
|07.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|30-й тур
|1 : 0
|08.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|10-й тур
|0 : 0
|15.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|21-й тур
|3 : 0
|02.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|6-й тур
|0 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига — 1997
|34-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Краснодар
|11
|22
|4
|Зенит
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|11
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|10
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|10
|5
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