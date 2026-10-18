Балтика - Ростов 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212 18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 11-й тур

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Составы команд Балтика Калининград Ростов Ростов-на-Дону Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Дмитрий Сергеевич Кириченко История личных встреч 07.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 1 21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0 19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1 02.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1 16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2 29.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 30-й тур 1 : 0 08.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 10-й тур 0 : 0 15.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 21-й тур 3 : 0 02.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 6-й тур 0 : 1 09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига — 1997 34-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 10 22 2 ЦСКА 10 22 3 Краснодар 11 22 4 Зенит 10 21 5 Спартак М 10 20 6 Динамо Мх 11 13 7 Балтика 10 12 8 Оренбург 10 12 9 Рубин 10 12 10 Крылья Советов 11 12 11 Ростов 10 11 12 Локомотив М 11 11 13 Стыковая зона Ахмат 10 11 14 Стыковая зона Акрон 11 9 15 Зона вылета Факел 11 6 16 Зона вылета Родина 10 5