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Балтика - Ростов 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Балтика
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Балтика
Калининград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
07.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов1 : 1Балтика
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика0 : 0Ростов
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ростов2 : 1Балтика
02.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ростов0 : 1Балтика
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика2 : 2Ростов
29.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 30-й тур Ростов1 : 0Балтика
08.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 10-й тур Балтика0 : 0Ростов
15.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 21-й тур Балтика3 : 0Ростов
02.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 6-й тур Ростов0 : 1Балтика
09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига — 1997 34-й тур Ростов0 : 0Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Краснодар1122
4 Зенит1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1011
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1011
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Ростов
0%

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