Париж - Ренн 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
18 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Париж
Париж
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|42
|зщ
|Диего Коппола
|14
|зщ
|Амари Траоре
|6
|зщ
|Отавио
|20
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|15
|пз
|Лука Колеошо
|7
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|28
|пз
|Адриен Томассон
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|90
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Франк Эз
История личных встреч
|10.05.2026
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Лион
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Париж
|6
|11
|7
|Тулуза
|7
|9
|8
|Брест
|6
|8
|9
|Лорьян
|6
|8
|10
|Ницца
|6
|8
|11
|Ланс
|6
|7
|12
|Страсбург
|7
|7
|13
|Анже
|6
|7
|14
|Марсель
|6
|6
|15
|Ле-Ман
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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