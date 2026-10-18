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Париж - Ренн 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
18 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Париж
Ренн

Стартовый состав
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Составы команд
Париж
Париж
Ренн
Ренн
1 Германия вр Кевин Трапп
17 Франция зщ Адама Камара
42 Италия зщ Диего Коппола
14 Мали зщ Амари Траоре
6 Бразилия зщ Отавио
20 Франция пз Максим Лопес
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
10 Алжир пз Илан Кеббаль
15 Италия пз Лука Колеошо
7 Франция пз Пабло Пажи
9 Мали нп Лассин Синайоко
30 Франция вр Брис Самба
14 США зщ Брайан Рейнольдс
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
48 Марокко зщ Абдельхамид Аит Будлал
28 Франция пз Адриен Томассон
21 Франция пз Валентин Ронжье
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Кентен Мерлен
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
90 Сенегал нп Исса Сумаре
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Франция Франк Эз
История личных встреч
10.05.2026 Франция — Лига 1 33-й тур Ренн2 : 1Париж
07.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Париж0 : 1Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль613
4
Лига чемпионов
Ренн613
5
Лига Европы
Лион611
6
Лига конференций
Париж611
7 Тулуза79
8 Брест68
9 Лорьян68
10 Ницца68
11 Ланс67
12 Страсбург77
13 Анже67
14 Марсель66
15 Ле-Ман76
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Париж
0%
Ничья
0%
Ренн
0%

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