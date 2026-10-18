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НЕК Неймеген - Фортуна 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Аргентина вр Гонсало Креттас
73 Португалия зщ Габриэл Браш
4 Нидерланды зщ Перр Схюрс
24 Кюрасао зщ Деверон Фонвилл
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
20 Франция пз Ноэ Лебретон
99 Дания пз Клемент Бисхофф
9 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды пз Брайан Линссен
34 Нидерланды нп Кевин Керс
10 Сербия нп Душан Тадич
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
3 Бразилия зщ Родриго Гут
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
22 Нидерланды пз Шайло 'т Занд
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
9 Бельгия нп Антони Дескотт
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3Фортуна
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна3 : 2НЕК Неймеген
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген3 : 2Фортуна
10.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген0 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен919
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс811
10 Эксельсиор911
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг96
17
Зона вылета
ПЕК Зволле84
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
НЕК Неймеген
0%
Ничья
0%
Фортуна
0%

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