НЕК Неймеген - Фортуна 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540 18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 9-й тур Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд НЕК Неймеген Неймеген Фортуна Ситтард-Гелен 1 вр Гонсало Креттас 73 зщ Габриэл Браш 4 зщ Перр Схюрс 24 зщ Деверон Фонвилл 6 пз Дарко Неяшмич 20 пз Ноэ Лебретон 99 пз Клемент Бисхофф 9 пз Тьяронн Чери 30 пз Брайан Линссен 34 нп Кевин Керс 10 нп Душан Тадич 31 вр Маттейс Брандерхорст 12 зщ Иву Пинту 6 зщ Сиб ван Оттеле 3 зщ Родриго Гут 28 зщ Джастин Хубнер 23 пз Филипп Бриттейн 20 пз Эдуар Мишю 22 пз Шайло 'т Занд 52 пз Мохаммед Ихаттарен 25 нп Леквинсио Зефёйк 9 нп Антони Дескотт Главные тренеры Данни Бёйс История личных встреч 28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 3 31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 3 : 2 19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур 4 : 1 31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 3 02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 1 15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур 4 : 1 28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 1 19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд 3 : 2 10.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 1 : 1 15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 8 20 2 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 9 19 3 Лига Европы АЗ Алкмар 8 19 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 8 17 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 8 15 6 Плей-офф Лиги конференций Гронинген 8 14 7 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 8 14 8 Херенвен 9 12 9 Гоу Эхед Иглс 8 11 10 Эксельсиор 9 11 11 НЕК Неймеген 8 9 12 Камбюр 8 8 13 Утрехт 8 8 14 Спарта 8 6 15 Телстар 8 6 16 Стыковая зона АДО Ден Хааг 9 6 17 Зона вылета ПЕК Зволле 8 4 18 Зона вылета Виллем II 8 2