НЕК Неймеген - Фортуна 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|73
|зщ
|Габриэл Браш
|4
|зщ
|Перр Схюрс
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|пз
|Брайан Линссен
|34
|нп
|Кевин Керс
|10
|нп
|Душан Тадич
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|3
|зщ
|Родриго Гут
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|9
|нп
|Антони Дескотт
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 3
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|10.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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