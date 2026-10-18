Гавр - Осер 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
18 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Гавр
Гавр
Осер
Осер
|93
|вр
|Готье Галлон
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|97
|зщ
|Lamine N'Diaye
|20
|пз
|Djibril Ouziad
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|30
|пз
|Sota Nakamura
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|17
|нп
|Каито Мидзута
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|27
|зщ
|Ламин Си
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|35
|зщ
|Эликия Легро
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|46
|пз
|Артур Пьедфор
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|5
|пз
|Кевин Дануа
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
История личных встреч
|05.04.2026
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 37-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 19-й тур
|2 : 3
|05.04.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 31-й тур
|1 : 1
|01.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 13-й тур
|1 : 1
|06.03.2020
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Лион
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Париж
|6
|11
|7
|Тулуза
|7
|9
|8
|Брест
|6
|8
|9
|Лорьян
|6
|8
|10
|Ницца
|6
|8
|11
|Ланс
|6
|7
|12
|Страсбург
|7
|7
|13
|Анже
|6
|7
|14
|Марсель
|6
|6
|15
|Ле-Ман
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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