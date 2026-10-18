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Гавр - Осер 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
18 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Гавр
Осер

Стартовый состав
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Составы команд
Гавр
Гавр
Осер
Осер
93ФранцияврГотье Галлон
5АлжирзщАхмед Туба
97СенегалзщLamine N'Diaye
20ФранцияпзDjibril Ouziad
6ФранцияпзДжуниор Мванга
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
30ЯпонияпзSota Nakamura
14ФранцияпзРассул Ндиайе
25ТанзаниянпМбвана Саматта
17ЯпониянпКаито Мидзута
23МавританияврМамаду Диоп
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
27ФранциязщЛамин Си
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
35ФранциязщЭликия Легро
15КонгозщХрист Макоссо
46БельгияпзАртур Пьедфор
10КамерунпзДэнни Намасо
5ФранцияпзКевин Дануа
9АнглиянпКэмерон Арчер
21ФранциянпРомен Февр
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
05.04.2026Франция — Лига 128-й турГавр1 : 1Осер
26.10.2025Франция — Лига 19-й турОсер0 : 1Гавр
04.05.2025Франция — Лига 132-й турОсер1 : 2Гавр
01.09.2024Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1Осер
07.05.2022Франция - Лига 2Лига 2. 37-й турГавр1 : 2Осер
21.12.2021Франция - Лига 2Лига 2. 19-й турОсер2 : 3Гавр
05.04.2021Франция - Лига 2Лига 2. 31-й турОсер1 : 1Гавр
01.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 13-й турГавр1 : 1Осер
06.03.2020Франция - Лига 228-й турГавр1 : 0Осер
05.10.2019Франция - Лига 210-й турОсер2 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль613
4
Лига чемпионов
Ренн613
5
Лига Европы
Лион611
6
Лига конференций
Париж611
7 Тулуза79
8 Брест68
9 Лорьян68
10 Ницца68
11 Ланс67
12 Страсбург77
13 Анже67
14 Марсель66
15 Ле-Ман76
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гавр
0%
Ничья
0%
Осер
0%

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