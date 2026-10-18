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Твенте - Утрехт 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Твенте
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Твенте
Энсхеде
Утрехт
Утрехт
16 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
4 Нидерланды зщ Руд Нейстад
29 Дания зщ Аске Адельгор
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Франция пз Дауда Вайдман
11 Нидерланды пз Дан Ротс
10 Марокко пз Юнес Таха
7 Хорватия нп Марко Пьяца
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Бельгия зщ Матисс Дидден
5 Кипр зщ Николас Панайоту
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
8 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
38 Марокко пз Уалид Агужил
92 Буркина-Фасо пз Артур Загре
20 Нидерланды пз Дани де Вит
10 Франция пз Йоанн Катлин
80 Норвегия нп Мариус Брохольм
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
15.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте0 : 2Утрехт
13.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Утрехт1 : 2Твенте
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт1 : 1Твенте
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте2 : 0Утрехт
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт2 : 1Твенте
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Твенте0 : 1Утрехт
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт1 : 1Твенте
16.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт1 : 0Твенте
22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Твенте2 : 0Утрехт
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен919
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс811
10 Эксельсиор911
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг96
17
Зона вылета
ПЕК Зволле84
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Твенте
0%
Ничья
0%
Утрехт
0%

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