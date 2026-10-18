Твенте - Утрехт 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205 18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 9-й тур Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Твенте Энсхеде Утрехт Утрехт 16 вр Йоэль Дроммель 28 зщ Барт ван Рой 3 зщ Робин Проппер 4 зщ Руд Нейстад 29 зщ Аске Адельгор 6 пз Рамиз Зерруки 8 пз Дауда Вайдман 11 пз Дан Ротс 10 пз Юнес Таха 7 нп Марко Пьяца 9 нп Ваут Вегорст 1 вр Вассилис Баркас 2 зщ Сибе Хореманс 3 зщ Матисс Дидден 5 зщ Николас Панайоту 23 зщ Никлас Вестерлунн 8 пз Йорис ван Оверем 38 пз Уалид Агужил 92 пз Артур Загре 20 пз Дани де Вит 10 пз Йоанн Катлин 80 нп Мариус Брохольм Главные тренеры Джон ван ден Бром История личных встреч 15.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 0 : 2 13.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2 07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур 1 : 1 11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 0 01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 2 : 1 18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 0 : 1 05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 1 16.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 0 22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур 2 : 0 22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 8 20 2 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 9 19 3 Лига Европы АЗ Алкмар 8 19 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 8 17 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 8 15 6 Плей-офф Лиги конференций Гронинген 8 14 7 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 8 14 8 Херенвен 9 12 9 Гоу Эхед Иглс 8 11 10 Эксельсиор 9 11 11 НЕК Неймеген 8 9 12 Камбюр 8 8 13 Утрехт 8 8 14 Спарта 8 6 15 Телстар 8 6 16 Стыковая зона АДО Ден Хааг 9 6 17 Зона вылета ПЕК Зволле 8 4 18 Зона вылета Виллем II 8 2