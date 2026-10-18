Твенте - Утрехт 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
18 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Твенте
Энсхеде
Утрехт
Утрехт
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|11
|пз
|Дан Ротс
|10
|пз
|Юнес Таха
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Матисс Дидден
|5
|зщ
|Николас Панайоту
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|8
|пз
|Йорис ван Оверем
|38
|пз
|Уалид Агужил
|92
|пз
|Артур Загре
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|80
|нп
|Мариус Брохольм
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|15.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 2
|13.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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